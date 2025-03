Itens que devem ser trocados com frequência e muita gente nem imagina

Muitas vezes esquecemos deles, mas viemos aqui para te lembrar da importância da manutenção preventiva

Magno Oliver - 31 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

A rotina de quem cuida da casa é bastante comprometida com itens, tarefas e afazeres domésticos que tomam bastante tempo.

Assim, as pessoas esquecem de cuidar da manutenção e substituição de alguns itens que são essenciais para o bom funcionamento de atividades em uma residência.

1. Tábuas de cortar carne

Com que frequência você substitui a tábua de cortar carne da sua cozinha?

Segundo especialistas em higiene, esse item deve ser substituído com frequência, pois as fendas criadas por cortes acabam virando esconderijos para bactérias.

Assim, sendo madeira ou plástico, elas criam ranhuras profundas com o uso.

2. Panos de prato e de limpeza

Os panos de prato e de limpeza também possuem vida útil e precisam de substituição frequente.

Muita gente acha que é necessário trocar somente quando esses itens já estão muito velhos, encardidos e com sujeira grudada, mas não é bem assim.

A cada lavagem, as fibras se desgastam e a estrutura em si enfraquece. A indicação é fazer um rodízio a cada 2 dias e lavá-los com água quente.

3. Borrachas das tampas de panelas

Outro item que muita gente acaba deixando de lado é a borracha das tampas de panelas com vedação.

Panela de pressão, caçarola grossa, linhas para alto cozimento, o uso constante causa ressecamento, rachadura ou perda da elasticidade. Isso leva a vazamentos e acidentes domésticos podem acontecer.

4. Filtro do ar-condicionado

Mesmo sendo acessórios que ficam escondidos na estrutura do aparelho, é muito importante fazer a manutenção e troca dos filtros do ar-condicionado com frequência.

O mau funcionamento causa problemas respiratórios e o aumento de alergias.

A troca do filtro do ar deve ser feita a cada seis meses, ou conforme a recomendação do fabricante da peça.

Além dos riscos, filtro sujo força o ar-condicionado a trabalhar mais e consumir ainda mais energia.

5. Filtro da máquina de lavar

A máquina de lavar também precisa de uma atenção especial quanto à manutenção do filtro de limpeza.

Assim, ele retém fiapos, sujeira das roupas e restos de sabão, entupindo e comprometendo a eficiência da lavagem.

A indicação dos especialistas é limpar o filtro a cada 30 dias ou substituir sempre que perceber que ele está rasgado, com entupimento ou bastante desgaste.

