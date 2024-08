Conheça o anapolino de 18 anos que já foi o melhor estrangeiro em campeonatos mundiais de debate

Jovem entrou em torneios escolares despretensiosamente e logo se destacou entre um dos melhores do Brasil

Thiago Alonso - 15 de agosto de 2024

Vitor de Oliveira Cezario, de 18 anos, já representou o Brasil em mundiais. (Foto: Arquivo Pessoal)

Em clima olímpico, um jovem anapolino, de apenas 18 anos, tem se destacado mundialmente em outro tipo de competição: os debates.

Aos 18 anos, Vitor de Oliveira Cezario já é um dos maiores nomes do Brasil no cenário do debate competitivo e já disputou campeonatos mundiais.

Nascido e criado em Anápolis, decidiu buscar novos desafios ao se mudar sozinho para Goiânia, aos 15 anos, para cursar o Ensino Médio em um colégio particular da capital.

“Eu pesquisei muito e vi que este colégio poderia me agregar muito mais, então, em 2022, fui para Goiânia, queria que fosse além dos estudos”, contou em entrevista ao Portal 6.

O até então adolescente mal sabia, mas essa nova fase transformaria a trajetória dele.

“Eu sempre me vi como uma pessoa das exatas, participava das olimpíadas de matemática, astronomia e física, nunca fui muito da área de humanas. Mas quando meus amigos me convidaram para participar de um campeonato de debate, eu decidi experimentar”, relembrou o jovem.

Um novo mundo

Assim, ao conhecer o debate, Vitor mergulhou em um novo mundo que ele mal sabia que iria mudar todos os seus planos.

Ainda no mesmo ano, em 2022, o estudante foi selecionado para disputar o Campeonato Mundial de Debate Escolar, que aconteceu em 2023, no Vietnã.

Segundo Vitor, a passagem pelo país asiático gerou recordes que ainda não haviam sido batidos pelo time brasileiro, gerando um sentimento de satisfação no grupo e ainda mais motivação para os próximos torneios.

De volta ao Brasil, o anapolino se envolveu em ainda mais competições, conquistando o prêmio de campeão no Prêmio Castro Alves e no Open Brasil Universitário.

Neste mesmo período, o estudante já havia chamado a atenção, não só do colégio onde estudava, mas de todo o Brasil.

Reconhecimento

À época, ele já era presidente da sociedade de debatedores da instituição, que contava com mais de 120 membros. No entanto, um dos maiores reconhecimentos de sua precoce carreira veio em 2024, quando foi convidado para ser um dos organizadores do Campeonato Nacional de Debates Escolares 2024 (CNDE ’24), atuando também na final.

No mesmo ano, Vitor foi o primeiro brasileiro a se destacar no Praga Debates Spring, onde ganhou quatro debates e foi o quarto melhor debatedor de língua estrangeira.

Depois disso, ele ainda disputou mais um mundial, na República Tcheca.

“Foi um desempenho muito bom, vencemos de times que disputam o campeonato há 80 anos. Entre todas as equipes da América do Sul, o Brasil foi o melhor”, contou, orgulhoso.

Planos para o futuro

Apesar de uma carreira de sucesso ainda no âmbito escolar, o jovem afirma que não pensa em desistir do debate após sair do ensino médio.

Vitor enfatizou que estão nos planos uma graduação em engenharia no exterior, além de obter um certificado em ciências políticas.

Quando questionado sobre a relação dessas áreas com o debate, o jovem pontuou que o debate não é algo restritivo.

“O debate ajuda a desenvolver habilidades que são valiosas em qualquer área, não apenas na comunicação, mas em diversas outras”, disse.

“Por exemplo, se eu precisar convencer um cliente, fazer uma venda, aprovar um projeto, é interessante ter a habilidade de debater”, completou.

Sem adeus aos debates

Apesar dos planos para a graduação, o anapolino não pretende deixar o debate tão cedo, tendo como principal meta atualmente disputar mais um mundial na categoria escolar, uma vez que está no terceiro ano do ensino médio.

“Quero representar o Brasil novamente no Campeonato Mundial e levar o Brasil para as quartas de final, algo que nunca aconteceu antes. Estamos treinando intensamente e acredito que temos a capacidade para alcançar esse objetivo”, pontuou, confiante.

Depois disso, Vitor planeja se inscrever em competições de debates universitários, onde pretende se especializar ainda mais e disputar o mundial nesta categoria.