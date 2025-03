Jovem anapolino desabafa após ser acusado de inventar a morte da própria mãe para lucrar

Yuri contou que corpo foi encontrado pela polícia espanhola e vem tentando reunir fundos para o translado do corpo

Davi Galvão - 24 de março de 2025

Xingamentos foram feitos nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Foi com dor e uma tristeza que nunca sentiu antes que o anapolino Yuri Anthony Damas Matias, de 26 anos, recebeu a notícia de que a mãe havia sido encontrada morta, nos arredores do município de Algemesi, na Espanha, no começo deste mês.

Como se o sofrimento já não fosse o bastante, o jovem, que atualmente reside em Dublin, na Irlanda, precisou abrir uma vaquinha para garantir o translado dos restos mortais. Porém, a tragédia e a morte da própria mãe, Ivana Cristina Ferreira Matias, está sendo duvidada e desacreditada por internautas, que o acusam de ter maquinado toda a história para lucrar.

Em entrevista ao Portal 6, Yuri contou que o corpo da mãe foi encontrado por autoridades policiais da Espanha no dia 07 deste mês, mas que ele só foi receber a notícia do falecimento através de conhecidos, no dia 15, mais de uma semana depois.

Extremamente abalado, o jovem entrou em contato com as autoridades e embaixadas, a fim de ficar a par das investigações, que até o momento não indicam o que possa ter acontecido, bem como os procedimentos envolvendo o translado.

Por sugestão de um amigo, ele abriu uma vaquinha online para arrecadar os 4 mil euros necessários para que os restos da mãe fossem enviados ao Brasil.

Embora o montante esteja quase completo, Yuri denunciou ter sido vítima de comentários criminosos após postar o pedido de ajuda em um grupo no Facebook voltado para brasileiros que residem em Dublin, tornando o luto ainda mais desafiador.

“Vai procurar se tratar e arrumar um emprego! Falta de empatia. Ficar querendo ganhar em cima das pessoas” e “Não entendo como alguém pode ser capaz de inventar uma coisa dessas com um assunto tão sério e delicado”, foram alguns dos comentários.

Apesar de não saber ao certo de onde tantas acusações surgiram, Yuri acredita que tenha a ver com o fato de, no passado, já ter aberto uma vaquinha para participar de uma competição, bem como divulgado a de uma parente.

Ele também relatou que, apesar da indignação, não tem forças para entrar na Justiça contra essa parcela de internautas, desejando apenas resolver a situação da forma mais célere possível e finalmente dar à mãe o respeito e descanso que merece.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!