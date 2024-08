Instituto ligado ao Governo de Goiás abre processo seletivo com salários de até R$ 6,2 mil; saiba como candidatar

São oportunidade 16 postos distintos e aberto para ampla concorrência

Augusto Araújo - 15 de agosto de 2024

Entrada do CEAP-SOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (CEAP-SOL), em Goiânia, anunciou a abertura do período de inscrições para um processo seletivo com salários de até R$ 6.278,53.

A unidade, ligada ao Governo de Goiás, é voltada para o atendimento de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e doenças infectocontagiosas dermatológicas em nível ambulatorial e hospitalar.

No total, serão abertas 16 vagas para formação de cadastro reserva, tanto para ampla concorrência quanto para pessoas com deficiência (PcD).

Os cargos disponíveis são para:

Analista de Departamento Pessoal

Analista de Gestão de Pessoas

Assistente Administrativo

Assistente Financeiro

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Biomédico

Enfermeiro SCIH

Faturista

Fonoaudiólogo

Médico do Trabalho

Nutricionista

Técnico de Saúde Bucal

Técnico de TI

Terapeuta Ocupacional

As inscrições devem ser feitas presencialmente entre os dias 19 e 21 de agosto, das 8h às 14h, na sede da unidade de saúde, localizada na Avenida Veneza, setor Jardim Europa.

Para fazer o cadastro é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida, além dos documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias).

Todas as informações relativas ao processo seletivo estão disponíveis no site do Instituto Sócrates Guanaes (ISG), responsável pela gestão do CEAP-SOL em Goiânia.