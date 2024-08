Márcio tem o maior patrimônio e Eerizania o menor; veja quanto cada candidato a prefeito de Anápolis declarou em bens

Valores foram registrados junto ao DivulgaCand, do TSE

Pedro Hara - 15 de agosto de 2024

Márcio Corrêa, José de Lima, Antônio Gomide, Hélio da Apae e Eerizania Freitas declararam bens à Justiça Eleitoral. (Foto: DIvulgação)

Rápidas consultou junto ao DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidaturas, a declaração de bens realizada pelos candidatos à Prefeitura de Anápolis.

Os nomes dos cinco postulantes ao Centro Administrativo constam na relação divulgada pela ferramenta eleitoral, sendo que quatro deles são milionários.

Entre os registrados, Márcio Corrêa (PL) é o que possui maior patrimônio, com R$ 12,7 milhões. O principal bem do candidato é um ‘adiantamento para fins de futuro aumento de capital social’ no valor de R$ 3 milhões em uma empresa em que é sócio.

Especialistas ouvidos pela Rápidas explicaram que a operação consiste em não retirar a parte correspondente na distribuição de lucros e deixar investido na empresa para aumentar o o montante dela e consequentemente a participação societária.

José de Lima (PMB) declarou patrimônio de R$ 9 milhões. Os bens de maior valor do candidato são três lotes com construções no Jardim Alexandrina, estimado em R$ 2,4 milhões.

Logo em seguida, com R$ 2,6 milhões, está Antônio Gomide (PT). Na declaração consta que o deputado estadual tem R$ 2,6 milhões e o principal bem é uma casa avaliada em R$ 975 mil.

Disputando a primeira eleição, Hélio da Apae (PSDB) também é milionário, com patrimônio de R$ 1,7 milhão. O item de maior valor é um prédio com quitinetes, estimado em R$ 678 mil.

Também debutando nos pleitos, Eerizania Freitas (UB) é a que tem menor valor de bens declarados. São R$ 104 mil, sendo que o principal deles é um carro que custa cerca R$ 32,6 mil.