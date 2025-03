Em nome de comandantes, policial grava vídeo de apoio a casa de pôker em Catalão

Material, que já foi excluído do perfil do vereador e suplente de deputado, circulou em grupos de WhatsApp da corporação gerando revolta

Samuel Leão - 30 de março de 2025

Policial Militar visitou a casa de jogos e ainda fez vídeo. (Foto: Reprodução)

Um policial militar, de Catalão, está sendo alvo de críticas, inclusive dos próprios colegas, após gravar um vídeo fazendo propaganda de uma casa de pôker.

Mesquita, que é aspirante a oficial, gravou o material trajando a farda da corporação e disse que falava em nome do comandante do 9º CRPM, tenente-coronel Henrique, e do chefe do 18º BPM, tenente-coronel J. Júnior.

Após a publicação no perfil do vereador e suplente de deputado estadual, Rodrigão (Republicanos), o vídeo viralizou em grupos de WhatsApp da corporação com protestos e revolta.

Internamente, um dos comandantes citados se desculpou dizendo que apenas havia mandado o aspirante para comparecer ao evento de inauguração do estabelecimento.

Rápidas apurou que a Policia Militar de Goiás (PMGO) apura a situação para saber quais providências tomar diante do caso — situação diferente da ocorrida em Aruanã, quando o comando foi célere na apuração e ainda mais na punição.

Exóticos, “cybertrucks” estão chamando atenção nas ruas de Anápolis

Até o março de 2025, Anápolis costumava se deparar com a presença quase que exclusiva de “carros curvilíneos” que, por mais que fossem das mais variadas marcas, têm grande semelhança entre si.

Agora, chegam à cena dois Cybertrucks, a pickup elétrica conhecida por ser quase indestrutível e também pelo design retilíneo, que divide opiniões, mas que indiscutivelmente chama atenção por onde passa. Um deles é a versão padrão, enquanto o outro é um “Cyberbeast”, com o diferencial de 250 cavalos de potência a mais.

Semed altera perfil dos CMEIs de Anápolis

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis fez uma alteração no quadro dos Centros Municipais de Educação Infantil, separando as unidades em uma nova escala de perfis.

Agora, serão divididas pelo número de alunos e de servidores, desde professores até merendeiras e auxiliares de limpeza, passando também pelo quadro administrativo. Todas serão separadas 6 portes, de modo cada um deles terá exigências de efetivo mínimo e será tratado de maneira discriminada pela prefeitura.

UEG receberá nova manifestação conjunta nessa segunda-feira

Nesta segunda-feira (31), são esperados alunos, professores e, especialmente, técnicos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) trajando preto, em uma manifestação em apoio ao plano de carreira cobrado pelos técnicos.

Por volta das 08h deve ocorrer uma concentração no campus da BR-153. Essa ação faz parte de uma escalada de tentativas, iniciadas pelos servidores ainda em 2024.

Ao invés de sofrer pela derrota, direção do Anápolis reforça foco na série C

Provocada pela Rápidas a dizer o que achou do resultado em campo contra o Vila Nova, a direção do Anápolis lamentou a derrota no campeonato, mas, ao invés de culpar jogadores ou membros da comissão técnica, preferiu apontar que o foco agora será o “desafio dificílimo” que há pela frente: disputar a Série C.

Ex-vereadora de Anápolis enfrenta disputa judicial por danos morais

Uma disputa judicial é travada por uma ex-vereadora de Anápolis, após um acontecimento que chamou a atenção no edifício Gênesis.

Denunciada por danos morais, ela teria proferido diversos xingamentos e ofensas contra uma advogada que, tomando uma atitude condizente com a profissão que exerce, formalizou o processo.

Nota 10

Para Wilton Pereira Sampaio, juiz goiano que já apitou até copas do mundo e foi categórico na final do goianão, garantindo a bola rolando nos vários casos de cera e contendo maiores confusões com cartões aplicados rapidamente.

Nota Zero

Para a TV Brasil Central que, apesar de ter feito uma ótima transmissão do Campeonato Goiano, errou o brasão do campeão na final e, por um momento, colocou o Anápolis como vencedor.