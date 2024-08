Saiba como curtir a parada LGBTQIA+ de goiânia em cima do trio

Gabriella Licia - 15 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Charly De Blas)

Goiânia já está nos preparativos para a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que acontecerá no dia 08 de Setembro, com programações que duram o dia todo. O evento, que já ocorre há 28 anos na capital, promete reunir público superior a 100 mil pessoas, sendo uma das maiores manifestações político-culturais do estado.

O tema deste ano, “A Melhor Idade LGBT. Respeita Minha História”, busca dar visibilidade aos desafios e também às conquistas dos LGBTs na terceira idade.

“Um dos diferenciais desse ano está nos grandes nomes convidados para se apresentarem no circuito”, informa Victor Hipólito, coordenador do evento e produtor da festa oficial.

“Contaremos com apresentações de artistas nacionais e locais, como Felipe Ferr (Rio de Janeiro), Rafa Moreno (Goiânia) e Nell Duart (São Paulo). Após o circuito a festa continua em outro espaço, com os djs Karol Figueiredo, Breno Barreto, Nina Sabbah e Lipy Bitch.

O Trio New Age é opção para quem deseja estar no evento tendo uma experiência musical completa. A estrutura do trio conta com dois andares, banheiros exclusivos, camarim e bar no local. Os ingressos são bastante limitados e estão disponíveis pelo Instagram @festanewage.