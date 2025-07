Jovem dá cavalo de pau na frente de viatura e inicia série de crimes em seguida: “sou filho de polícia”

Além de iniciar uma perseguição pelas ruas de Goiânia, suspeito ofendeu os militares e tentou agredi-los, contando até com o apoio da esposa

Da Redação - 06 de julho de 2025

Um jovem, de 22 anos, acabou sendo preso pela Polícia Militar (PM) após cometer uma série de crimes, incluindo dar um “cavalo de pau” na frente de uma viatura na madrugada deste domingo (06), em uma rua do Parque Buritis, região Leste de Goiânia.

Com a manobra, o suspeito foi imediatamente abordado pelos militares, que observaram sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados e desequilíbrio.

Mesmo assim, o jovem teria desacatado os policiais chamando-os de “vermes”, fugindo da abordagem para uma distribuidora de bebidas. Lá, teria causado mais tumulto, inclusive agredindo outras pessoas.

Por conta da situação, ele foi contido pela PM, mas ainda resistiu à prisão, xingando mais ainda a equipe, com ofensas como “seus bostas, seus vermes”, sugerindo que aquela situação “não daria em nada”, porque seria filho de policial.

Em seguida, a mulher do suspeito, também teria insultado os policiais. Na tentativa de impedir que o marido fosse preso, teria dito aos militares expressões como “seus desgraçados”, “larguem meu marido” e “vagabundos fardados”. Ela também foi contida.

Quando, enfim, o jovem foi levado à delegacia, mais confusão aconteceu. Isso porque os policiais não conseguiram tirar as digitais do suspeito, que seguiu muito agressivo. Até mesmo o pai do jovem, que se identificou como policial, tentou colaborar, mas sem sucesso.

Diante de tudo isso, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e ele deve responder pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato, resistência à prisão, direção perigosa e dano, tudo isso partindo do cavalo de pau dado na frente dos policiais.

