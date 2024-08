6 profissões com muitas vagas disponíveis e salários que podem ultrapassar os R$ 10 mil

Confira alguns cargos que estarão em alta nos próximos anos

Magno Oliver - 16 de agosto de 2024

(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Existem algumas profissões com muitas vagas disponíveis e salários de mais de R$ 10 mil por mês e muita gente nem imagina quais seriam elas.

Assim, encontrar um emprego no mercado de trabalho hoje em dia tornou-se uma tarefa desafiadora, ainda mais com a concorrência e as exigências crescentes das vagas.

Dessa forma, muitos indivíduos se sentem na vontade de se preparar, qualificar bem para ganhar um salário muito bom ou mesmo trabalhar por conta própria, buscando independência financeira e realização pessoal.

De acordo com levantamento anual realizado pela empresa de recrutamento PageGroup, essas são algumas das profissões que estarão em alta em 2024.

6 profissões com muitas vagas disponíveis e salários que podem ultrapassar os R$ 10 mil

1. Gerente tributário

Cargo para área de Contabilidade ou Direito que lida com acompanhar e compreender leis fiscais relacionadas às operações e acordos internacionais de uma empresa. O salário é de R$ 16 a 20 mil reais. Entende e aplica bem sobre as tributações internacionais e complexidades fiscais.

2. Gerente de planejamento e análise financeira

Esse profissional desenvolve estratégias eficientes para o gerenciamento de recursos da empresa, como metas financeiras claras, projeção de receitas, despesas e identificação de riscos. O salário vai de R$ 18 a R$ 30 mil reais. O desafio da área é buscar maior rentabilidade, eficiência e sobrevivência.

3. Gerente de RH

Com salário de R$ 25 a R$ 30 mil, esse profissional implanta e estrutura programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Além disso, também cria programas de fortalecimento da cultura, comunicação interna, pesquisa de clima e engajamento de mercado. Faz gestão da folha de pagamento, programas de remuneração, retenção e desenvolvimento de novos talentos.

4. Engenheiro de software

Esses profissionais de TI com expertise em desenvolvimento de software embolsam mensalmente uma grana excelente, na casa dos mais de R$ 10 mil. Sua função gira em torno de criação, manutenção e ajustes em softwares de empresas, indústrias e público em geral.

5. Especialista em Marketing

A área do marketing é essencial em toda e qualquer empresa que se preze e também uma das que mais tem evoluído atualmente. Um Diretor de Marketing de uma empresa multinacional, por exemplo, chega a receber um salário mensal de R$ 18,5 mil. Já empresas de porte menor pagam cerca de R$ 12 mil.

6. Gerente de operações

Por fim o gerente de operações lida com rede de lojas, liderando ações diárias de manutenção operacional, controle de estoque e excelência no atendimento ao cliente. Gerencia o orçamento, treinamento e desenvolvimento de equipes. O salário da área varia entre R$25 a R$ 40 mil.

