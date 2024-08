Eliana e Ana Maria Braga choram ao lembrar de Hebe Camargo

Atual apresentadora do "Saia Justa" mostrou registro no qual ambas curtiam uma festa com Hebe

Folhapress - 16 de agosto de 2024

Eliana e Ana Maria Braga. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Eliana e Ana Maria Braga se emocionaram no Mais Você (Globo) ao lembrar da apresentadora Hebe Camargo, que morreu em 2012, aos 83 anos.

Eliana, convidada do programa de Ana Maria desta sexta (16), levou um álbum de fotos antigas. A ex-SBT exibiu algumas imagens em que ela e Ana apareciam com Hebe. “Esta é pra gente morrer de saudade”, anunciou Eliana.

Ana Maria ficou em lágrimas ao ver os registros. “Ah, que linda! A gente tem saudade, né? Uma pena ela não estar aqui. Tem gente que a gente queria saber viva, porque a gente pensa nela e, mesmo que não esteja perto da gente, mesmo que não veja, a gente sabe que ela existe.

E, sabendo que ela existe, ela está perto da gente”, disse a apresentadora do Mais Você.

Eliana também não conseguiu conter o choro. “Está dentro da gente, dentro das nossas memórias”, completou. Ana acrescentou: “E dá uma saudade disso, não dá? Dá muita saudade. Hebinha, um beijo!”.

A atual apresentadora do “Saia Justa” também mostrou um outro registro no qual ambas curtiam uma festa com Hebe. “Hebe, como sempre, animadíssima. Se quer festa, é com a Hebe”, disse. Ana Maria concordou: “Sempre. Ela brindava a vida todo dia”.