Cantora viraliza após mostrar receita de ovo de Páscoa com pequi e leite em pó

Vídeo já reúne mais de 750 mil visualizações em rede social, além de ter levantado diversos comentários sobre prato "exótico"

Paulino Henjengo - 19 de abril de 2025

Cantora viralizou nas redes sociais com receita exclusiva (Foto: Reprodução)

A cantora goiana Fabiana Gomes, mais conhecida como Princesinha do Berrante, voltou a ganhar os holofotes nas redes sociais ao compartilhar uma criação inusitada para a Páscoa: um ovo de chocolate recheado com pequi e leite em pó.

O vídeo foi publicado na página oficial do Instagram da cantora (@oficialfabianagomes) e já conta com mais de 750 mil visualizações, além de reunir mais de 300 comentários.

“E se eu misturar chocolate com pequi? Já ouviu falar de ovo de Páscoa de pequi? Esse trem eu nunca vi”, disse Fabiana nos primeiros segundos do conteúdo.

Na sequência, a cantora mostra todo o preparo do ovo, bem como os ingredientes utilizados. Ela derrete o chocolate, recheia com uma generosa camada de creme à base de leite em pó e em seguida, adiciona o componente polêmico: pedaços de pequi, “Pensa numa delícia?”, diz ela, empolgada.

Em entrevista condida ao G1, ela explicou que a ideia surgiu de forma natural. Isto porque, na fazenda dos pais, existem dois pés de pequi que produzem frutos o ano inteiro. “A gente colhe e congela para sempre ter. Tanto que eu vivo fazendo receita com pequi”, contou.

O ovo de Páscoa “diferentão” rapidamente viralizou nas redes sociais gerando reações diversas entre os internautas nos comentários.

Uma seguidora escreveu: “Eu amo pequi e chocolate, mas isso ficou bom mesmo? Fiquei curiosa kkkk”.

Já outra, em tom de ironia, comentou: “Kkkkk mulher, isso pra mim é um crime gastronômico”.

Um terceiro usuário, mais entusiasmado, finalizou: “Mds, se pequi com café já é gostoso, imagina com chocolate”.

Além de ter representado Goiás no programa The Voice Kids, a cantora é conhecida por valorizar as raízes culturais do estado e incluir elementos da culinária goiana em seus conteúdos nas redes sociais.

