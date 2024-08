Goiás terá evento de MMA com campeão do Jungle Fight e ex-lutador do UFC

Além de acompanhar lutas, participantes também terão chance de apreciar atrações culturais e performances de artistas locais

Gabriella Pinheiro - 16 de agosto de 2024

Luigi Vendramini, ex-atleta do Ultimate Fighting Championship (UFC). (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Neste sábado (17), a cidade de Valparaíso de Goiás será palco de um evento voltado para os admiradores de Artes Marciais Mistas (MMA), que reunirá figuras conhecidas da modalidade.

Intitulado de Clube Fight Show, o evento acontecerá no Colégio Magma, que fica na Quadra Q 3, C 39, s/n Valparaizo I, a partir das 14h, com lutas principais à noite.

Um dos confirmados para participar do evento é o atual campeão do Jungle Fight, Matheus Prodígio, e Luigi Vendramini, ex-atleta do Ultimate Fighting Championship (UFC).

Os interessados em participar podem se candidatar a uma das oportunidades e adquirir o ingresso, de forma online, por meio do site Sympla. Os valores variam de R$ 20 + R$ 2,50 taxa (ticket- área cadeiras) e R$ 40 + R$ 4 taxa (Área premium).

As lutas principais estão previstas para acontecer durante a noite. Além delas, o público poderá acompanhar o GP de No-Gi, modalidade de luta agarrada.

Durante o evento, os participantes também terão a chance de apreciar atrações culturais, como apresentações de grupos de break e performances de artistas locais.