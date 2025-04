Aline Barros e Isadora Pompeo são nomes confirmados na Marcha Para Jesus em Goiânia

Participação é gratuita e a concentração está marcada para a Praça do Avião

Paulino Henjengo - 23 de abril de 2025

Aline Barros (à direita) e Isadora Pompeo (à esquerda). (Foto: Reprodução/Instagram)

A 5ª edição da Marcha para Jesus — um dos maiores eventos de fé e adoração do estado — já tem data marcada. Será realizada em Goiânia no próximo dia 1º de maio e promete reunir uma multidão de fiéis em uma grande celebração ao ar livre.

A atividade contará com uma programação musical de peso. Entre as atrações confirmadas estão duas das maiores vozes do gospel nacional: Aline Barros e Isadora Pompeo.

Também estarão presentes nomes como Pedras Vivas, Delino Marçal, Valesca Mayssa, Casa do Oleiro Adoração e Ministério Ellevar.

A participação é gratuita, e a concentração está marcada para a Praça do Avião. De lá, os fiéis seguirão em caminhada até a Praça Cívica, no Centro da capital.

A expectativa dos organizadores da Marcha Para Jesus é que milhares de pessoas participem da celebração, marcada por momentos de louvor, oração e muita emoção.

