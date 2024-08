Atenção a todos que vão precisar passar pelas BRs 153, 414 e 080

Ecovias do Araguaia informa a realização de mais uma etapa de obras no trecho

Samuel Leão - 17 de agosto de 2024

Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. (Foto: Divulgação)

A Ecovias do Araguaia dará continuidade às obras de manutenção e melhoria da infraestrutura rodoviária nas BRs 153, 414 e 080, que compõem o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, em mais uma etapa. As intervenções estão previstas no contrato de concessão e visam aumentar a segurança e a comodidade dos motoristas.

Entre os serviços programados, destacam-se a implantação de equipamentos de energia, reparos em drenos e dispositivos de drenagem, remoção e instalação de defensas metálicas, e supressão vegetal. Também serão realizados reparos em obras de arte especiais, como viadutos e pontes.

Em alguns trechos, será necessário interditar a rodovia, e os motoristas devem ficar atentos às intervenções e seguir as orientações de segurança. O sistema ‘pare e siga’ será implementado em áreas de obras, com circulação alternada entre as pistas Sul e Norte.

As obras cobrem mais de 400 km de rodovias, com 250 km destinados à conservação de pavimento e mais de 175 km à restauração, garantindo trafegabilidade segura para os usuários.

As restrições acontecem principalmente entre 06h e 18h. A concessionária divulga a programação detalhada diariamente nas redes sociais, permitindo que os motoristas planejem as viagens com antecedência.

Para conferir o cronograma com todas as obras, basta acessar aqui o link com a programação completa emitida pela concessionária.