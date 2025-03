Tio tenta matar sobrinha e namorado com foice após discussão sobre barulho, em Caldas Novas

Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do agressor em flagrante, em frente à residência dele

Paulino Henjengo - 27 de março de 2025

Tio tenta matar sobrinha e namorado (Foto: Reprodução)

Uma briga de família terminou em tentativa de homicídio após um tio tentar matar a sobrinha e o namorado com uma foice, em decorrência de uma discussão sobre barulho. O caso ocorreu no Setor Bela Vista, em Caldas Novas.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Militar (PM), a jovem narrou o que teria acontecido.

A confusão começou quando o homem chegou em casa bastante alcoolizado e alterado. Foi então que a sobrinha pediu para que ele não fizesse barulho, já que o filho dela estava descansando.

Irritado com a repreensão, ele pegou uma foice e tentou agredi-la. O companheiro dela percebeu a intenção, interveio e acabou sendo ferido.

“Quando meu namorado percebeu a intenção, entrou na frente e foi esfaqueado na cabeça. Foi então que fomos para o meio da rua e começamos a gritar por socorro”, relatou a jovem.

Ela também afirmou não ter sido a primeira vez que ele demostra esse tipo de comportamento pois, há algum tempo, teria ameaçado matar a mãe dela.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não corre risco de vida.

A PM foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do agressor em flagrante, em frente à residência dele, ainda na terça-feira (25), dia do ocorrido. Na sequência, ele foi levado à delegacia de Caldas Novas, junto com as armas utilizadas no crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!