Confira horários e regras para não ser desclassificado no CNU

Folhapress - 17 de agosto de 2024

LAURA INTRIERI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Acontece neste domingo (18) o Concurso Nacional Unificado (CNU). Ao todo, 2,1 milhões de candidatos disputam 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

Também chamado de Enem dos Concursos, é a maior seleção do tipo da história dos concursos públicos e deve preencher cargos que já estão vagos e que ficarão sem servidores com a aposentadoria de ao menos 70 mil até 2026.

Para garantir que tudo ocorra conforme o planejado, a Folha preparou uma lista com as principais informações sobre os horários e as regras do exame.

HORÁRIOS NO TURNO DA MANHÃ

– Abertura dos portões: 7h30

– Fechamento dos portões: 8h30

– Início da prova: 9h

– Duração da prova: 2h30

HORÁRIOS NO TURNO DA TARDE

– Abertura dos portões: 13h

– Fechamento dos portões: 14h

– Início da prova: 14h30

– Duração da prova: 3h30

FUSO HORÁRIO

Nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, os portões abrem às 6h30 (manhã) e às 12h (tarde). No Acre, no município de Tabatinga (AM) e em toda a região do Alto Solimões (AM), a abertura acontece às 5h30 pela manhã e às 11h para o período da tarde.

DOCUMENTOS

É obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto. O cartão de confirmação da inscrição não é obrigatório, mas recomendado, pois contém todas as informações mais importantes ao candidato no dia do concurso.

ITENS PERMITIDOS NA SALA DE PROVA

– Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

– Comida em embalagens lacradas;

– Água em material transparente.

ITENS PROIBIDOS

– Qualquer tipo de equipamento eletrônico, como celular, smartwatch, tablet, calculadora etc;

– Materiais de consulta, como livros, anotações, dicionários;

– Fones de ouvido;

– Bonés, chapéus, óculos escuros e outros acessórios que cubram o rosto;

– Alimentos em embalagens abertas;

– Água em material que não seja transparente.

Uma embalagem será fornecida pelos aplicadores de prova para que candidatos guardem pertences pessoais, como o celular, durante o exame. A embalagem será lacrada e o celular deverá estar desligado. Se aplicadores constatarem que celulares permaneceram ligados durante a realização das provas, o candidato será eliminado.

CANDIDATOS COM ATENDIMENTO ESPECIAL

Mais de 7.000 candidatos receberão kits específicos de provas em atendimento às necessidades específicas apontadas pelo inscrito. As condições incluem baixa visão, cegueira e deficiência auditiva.

Este público receberá provas com a fonte do texto ampliada, auxílio de pessoa que realiza a leitura, provas em braile, DVD com videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), DVD com prova adaptada para leitor de tela, entre outros.

FOLHA DE RESPOSTAS E CADERNO DE PROVA

Candidatos vão receber duas folhas para anotar suas respostas e poder levar para conferir com o gabarito posteriormente. Será entregue uma folha a cada período: uma para as provas da manhã, outra para a prova da tarde.

Os candidatos devem aguardar até os últimos 30 minutos de prova para poder levar a folha para casa.

A folha da manhã não pode ser levada para dentro da sala no período da tarde, devendo ser guardada no envelope oferecido pelos fiscais para guardar utensílios pessoais como telefones e chaves.

Já o caderno de provas não vai poder ser levado para casa.

VEJA MAIS DICAS

– Chegue ao local de provas com antecedência;

– Vista roupas confortáveis;

– Salve o link o portal oficial do CNU para mais informações ou tirar dúvidas pontuais.

CONFIRA O CALENDÁRIO ATUALIZADO DO CNU

Eventos – Data

Aplicação das provas objetivas e discursiva e divulgação dos cadernos de provas, às 20h – 18 de agosto

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas – 20 de agosto

Prazo para interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados – 20 e 21 de agosto

Disponibilização da imagem do cartão-resposta – 10 de setembro

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) – 8 de outubro

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva – 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos – 9 e 10 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) – 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência – 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas – 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos – 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos – 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência – 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência – 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos – 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais – 21 de novembro