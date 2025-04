Mulher é sequestrada por companheiro e resgatada após audiência judicial

RAQUEL LOPES

Uma mulher do Distrito Federal foi sequestrada pelo companheiro na segunda-feira (31) e só foi resgatada pela polícia após ela participar, sob coerção do homem, de uma audiência judicial por vídeo relacionada à Lei Maria da Penha.

Durante a sessão, realizada dentro de um veículo, membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e da Defensoria Pública perceberam que a mulher estava acompanhada pelo próprio agressor, que já era alvo de medida protetiva em vigor, proibindo sua aproximação dela.

“Tudo bem com a senhora?”, perguntou um membro do Judiciário. Apesar de responder que estava bem, a mulher balançou a cabeça negativamente.

“A senhora está em um carro. Está estacionada onde?”, voltou a questionar. Após ela responder que estava em Taguatinga, o homem intervém e diz: “É videoconferência. Não quero saber de conversa, não”.

A partir da suspeita, foi emitido um mandado de prisão contra o homem. A equipe do Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e outras unidades foram mobilizadas para localizar o veículo onde estavam a vítima e o sequestrador. Um helicóptero da polícia também foi usado na ação.

Por volta das 18h, os policiais conseguiram localizar o carro na rodovia DF-457, e a mulher foi libertada.

O homem, que já possuía antecedentes criminais por violência doméstica, foi preso em flagrante e encaminhado à 12ª Delegacia. Além da acusação de sequestro, também foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra ele por descumprimento de medida protetiva.

Segundo a Polícia Militar, o sequestro ocorreu no Recanto das Emas.