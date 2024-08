Família decide respeitar o último desejo de Silvio Santos; veja qual era

Apresentador do SBT teve a morte anunciada neste sábado (17)

Denilson Boaventura - 17 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/SBT)

Silvio Santos, falecido aos 93 anos, não terá velório público, conforme o desejo expresso pelo próprio apresentador. O corpo será levado diretamente do hospital para uma cerimônia judaica restrita à família, sem a presença de admiradores ou amigos.

O sepultamento será realizado no cemitério particular de Silvio, cujo endereço não será divulgado, respeitando a privacidade desejada por ele. Em comunicado, a família Abravanel destacou que Silvio preferia ser lembrado pela alegria que trouxe em vida, evitando qualquer exploração de sua morte.

A cerimônia será realizada no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, um dia após sua morte, respeitando o período do shabbat, sagrado para os judeus. Segundo a tradição judaica, os sepultamentos são feitos de forma simples, com o corpo envolto em um lençol e um caixão sem enfeites, refletindo a igualdade perante Deus.

Além de sua contribuição para a televisão, Silvio Santos foi um símbolo de orgulho para a comunidade judaica no Brasil. A Confederação Israelita do Brasil e outras entidades expressaram seu pesar pela perda, reconhecendo a importância de sua trajetória como empresário e líder comunitário.

Silvio também era conhecido por frequentar a sinagoga regularmente, mantendo suas raízes judaicas vivas, mesmo sendo casado com Íris Abravanel, que é evangélica. Sua trajetória de vida e suas conquistas continuam a ser celebradas, não apenas pelo público, mas também pela comunidade judaica e empresários que se inspiram em seu legado.