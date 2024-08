Passo a passo para emitir online bilhetes da Área Azul em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia implementou um sistema digital para a Área Azul, substituindo os bilhetes impressos para o online. A nova solução já está em operação e pretende facilitar o processo para os motoristas emitirem o item e melhorar a gestão das vagas de estacionamento rotativo na cidade.

Para adquirir, os motoristas devem baixar o aplicativo “Prefeitura 24 Horas” e fazer o cadastro, que permite a compra de cartões virtuais de estacionamento para 1 hora (R$ 1,50) ou 2 horas (R$ 2,50).

Após essa etapa, basta acessar o ícone da Área Azul no aplicativo. Em seguida, insira as informações necessárias, como o tempo de estacionamento desejado (1h ou 2h), e efetue o pagamento usando PIX ou cartão de crédito.

Certifique-se de retornar ao veículo antes do término do tempo ou adquira um novo bilhete se precisar de mais tempo. Estacionar além do período permitido resulta em multa.

Para as vagas reservadas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, é obrigatório usar o bilhete da Área Azul junto com o cartão especial emitido pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM).

Motocicletas não pagam estacionamento, mas devem estacionar apenas nas áreas designadas. Dentre as regiões cobertas pela Área Azul estão: Campinas, com 1.979 vagas, sendo 48 para idosos e 31 para pessoas com mobilidade reduzida, distribuídas em ruas como Jaraguá e Quintino Bocaiúva, e avenidas Alberto Miguel e Honestino Guimarães.

O Centro conta com 1.712 vagas, incluindo 28 para idosos e 46 para pessoas com mobilidade reduzida, localizadas nas ruas 1, 2, 3 e avenidas Araguaia, Goiás, Anhanguera e Tocantins. Na Região da 44, há 150 vagas, das quais 08 são para idosos e 04 para pessoas com mobilidade reduzida, situadas na Rua 44 e Avenida Contorno.

Para esclarecer dúvidas ou solicitar assistência, os motoristas podem procurar um agente de trânsito ou ligar para 62 3524-2901 (Centro/Região 44) e 62 3524-8635 (Campinas).