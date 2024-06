Motoristas de Goiânia ganham nova forma de comprar bilhete para Área Azul

Iniciativa visa agilizar aquisições de cartões de condutores e contribuir para limpeza urbana da capital

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2024

Carro estacionado na área azul da Rua 44. (Foto: Divulgação / SMM)

Os motoristas que trafegarem por algumas regiões de Goiânia que possuem Área Azul – estacionamento rotativo – poderão fazer a emissão dos bilhetes de forma virtual por meio de um aplicativo.

A iniciativa, elaborada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sictec), está em fase de teste e será implementada a partir do dia 1º de julho.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a plataforma chega com o objetivo de gerar mais agilidade aos condutores e migrar as vendas dos bilhetes, que até então acontecem via impressão de papeis, para a modalidade 100% digital, contribuindo para a limpeza urbana da capital.

O novo serviço vai ser oferecido pelo aplicativo Prefeitura 24h. Por lá, o cidadão poderá realizar a compra do cartão de 1h ou 2h no valor de R$1,50, e R$2,50, respectivamente, na opção Área Azul. Os pagamentos podem ser feitos tanto por via PIX ou pelo cartão de crédito.

Além da emissão digital, os agentes de trânsito também farão a fiscalização em tempo real e de forma totalmente online utilizando o e-tran, desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da Mobilidade.

Vale destacar que, no momento, Goiânia tem 1.979 vagas de Área Azul em Campinas e, no Centro, 1.712. Já a Região da 44 conta com 150 vagas na Rua 44 e na Avenida Contorno, sendo 123 (74 na Rua 44 e 49 na Avenida Contorno).

