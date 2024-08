Relembre o dia que Leonardo anunciou ter um filho com a fã no meio do Programa Silvio Santos

Anúncio pegou todos de surpresa no escritório e se tornou um dos momentos mais icônicos da televisão brasileira

Caio Henrique - 17 de agosto de 2024

Anúncio pegou todos presentes de surpresa. (Foto: Captura)

Após a confirmação da morte de Silvio Santos, uma das maiores figuras da comunicação brasileira, diversas lembranças do empresário e apresentador começaram a ficar em voga.

Uma delas, em especial, envolve o goiano Leonardo – um dos principais nomes da música sertaneja do país.

Durante uma edição do icônico Programa Silvio Santos, o cantor resolveu surpreender todos no auditório e fazer uma revelação surpreendente.

Isso porque, em meio à interação com uma fã – que dizia ter todos os discos e conhecer de cor e salteado as famosas canções – Leonardo anunciou que ela “era tão fã” que tinha até um filho com ele.

Inicialmente, todos deram risada pensando ser mais uma das clássicas brincadeiras do goiano, mas logo o assunto ganhou tons de seriedade, quando ele voltou a anunciar – e confirmar – o fato.

Incrédulo, Silvio questionou a moça que, com vergonha e em meio a risadas, deu o veredicto: sim, eles tinham um filho juntos. Pedro Leonardo, que, à época, tinha apenas 10 anos.

Em tempo

Leonardo foi uma das várias personalidades que utilizaram as redes sociais para lamentar a partida de Silvio, neste sábado (17).

“Ele nos alegrou durante muitos anos, tinha paixão pela arte. Obrigado pelas oportunidades”, publicou.