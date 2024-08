Série perdida no catálogo da Netflix promete te salvar nos dias mais tediosos

Com sete temporadas, essa produção já foi finalizada e vale cada episódio assistido

Ruan Monyel - 17 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

Dentre diversas opções no catálogo da Netflix, existe uma série que vai te fazer rir até a barriga doer e chorar como um bebê.

Uma das produções originais que conquistou o público em seu lançamento, mas acabou sendo esquecida, é a opção perfeita para espantar os dias ruins.

E o melhor de tudo, não existe risco de cancelamento prematuro, uma vez que a produção foi concluída na sétima temporada.

Já está cansado de ficar horas procurando uma série para assistir e acabar não vendo nada? Esse é o fim desse problema.

Você precisa conhecer “Orange Is the New Black”, disponível desde 2013 na Netflix, criada por Jenji Kohan, a trama é baseada nas memórias de Piper Kerman, que ficou um tempo na prisão.

A narrativa principal segue Piper Chapman (Taylor Schilling), uma mulher de classe média que pega 15 meses de prisão por tráfico de drogas.

Durante esse período, ela deve se adaptar à vida na prisão, mas tudo foge do seu controle quando ela reencontra uma ex-namorada da adolescência, que a incentivou a praticar crimes.

A série começa com essa premissa simples, além de uma narrativa carregada de humor e muitos palavrões, sendo indicada para maiores de dezoito anos.

Mas, à medida que as temporadas passam, a trama se aprofunda na vida de outras detentas e nos motivos que as levaram até a prisão.

E é exatamente aqui que tudo fica ainda mais interessante, pois a série começa a abordar questões sociais importantes, incluindo o descaso, as falhas e as injustiças do sistema prisional americano.

As sete temporadas, reconhecidas pela capacidade de equilibrar humor e drama, oferecem episódios que podem fazer o público rir e chorar na mesma medida.

Por fim, além de ser um entretenimento de alta qualidade, “Orange Is the New Black” vai te fazer refletir com inúmeras histórias emocionantes. Veja o trailer:

