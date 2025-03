Passo a passo para fazer um delicioso filé de frango na Air Fryer

Ruan Monyel - 30 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Ricardo Figueira)

Preparar um filé de frango suculento e saboroso em poucos minutos parece difícil, mas com o uso da Air Fryer e os temperos certos, essa tarefa se torna simples e deliciosa.

Ideal para quem busca refeições práticas e saudáveis, o preparo na Air Fryer ganha uma textura dourada por fora, mantendo a maciez por dentro.

Essa receita é perfeita para o almoço, jantar ou até mesmo para marmitas, e o melhor: fica pronta em menos de 15 minutos.

Para fazer o filé de frango perfeito, segundo a chef Bru Calderon, especialista da Mondial Eletrodomésticos, o segredo está no tempero.

O diferencial do preparo é o uso de lemon pepper, um tempero que combina pimenta, limão e outros ingredientes aromáticos, proporcionando um toque levemente ácido e picante que realça o sabor do frango.

Junto com azeite e sal, o resultado é um filé com sabor marcante e fresco, ideal para quem quer fugir do tradicional, mas sem abrir mão da qualidade.

Para começar, você vai precisar de apenas 4 filés de frango, azeite, sal a gosto e lemon pepper. Tempere bem os filés em ambos os lados para garantir que o sabor penetre na carne.

Deixe descansar por alguns minutos para realçar ainda mais o sabor, se possível até deixe temperado na geladeira de um dia para o outro.

Com o filé já temperado, leve-os à Air Fryer pré-aquecida a 180 °C e deixe por 5 minutos. Em seguida, abra o cesto, vire o frango e deixe por mais 5 minutos.

Mas lembre-se: o tempo pode variar de acordo com a espessura dos filés, então, se necessário, deixe mais alguns minutos até atingir o ponto.

O resultado é um filé de frango dourado, suculento e incrivelmente aromático, perfeito para servir com arroz, legumes e saladas.

Simples, rápido e delicioso, esse passo a passo é ideal para quem quer praticidade na cozinha sem abrir mão do sabor.

