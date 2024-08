Atriz de ‘Betty, A Feia’ fala sobre caracterização em nova série

Artista disse que participou ativamente da construção desta nova personagem

Folhapress - 18 de agosto de 2024

Ana María Orozco. (Foto: Divulgação/ Prime vídeo)

VITOR MORENO E LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais de 20 anos após a estreia de “Betty, A Feia”, os personagens originais da novela mais popular do mundo, exibida em 180 países, voltaram em uma nova versão, com as adaptações necessárias. Ana Maria Orozco, a Betty original (há outras versões), falou ao F5 sobre a construção de sua personagem em um novo momento da vida. E em uma nova época.

A atriz disse que participou ativamente da construção desta nova personagem, mais velha e mais vivida que a anterior: “Simplesmente passaram-se muitos anos, ela foi mãe e está em uma outra idade, mais madura”.

O resultado foi uma nova Betty de óculos, cabelos cacheados e novas roupas pouco fashionistas, assim como era na primeira versão. “Para mim era muito importante, primeiro, que não perdesse sua essência. Mas também situá-la no presente, no aqui e agora. Não queria repetir o que já fiz”, disse Orozco.

Jorge Enrique Abello, intérprete de Armando, o marido de Betty, considera que a novela foi o marco da entrada da televisão nos anos 2000, por introduzir elementos contrários aos que eram comuns na época. “Uma protagonista feia, um protagonista vilão, antagônico e anti-herói, personagens de comédia e um coro de senhoras”, brincou ele.

Luces Velásques, que interpreta Bertha de Gonzales, contou que o elenco continuou em contato desde que a novela acabou, em 2001, e, por isso, não foi difícil o reunir em uma nova versão: “Temos um grupo no Whatsapp. Quando nos encontramos, é como se o tempo não tivesse passado”. “As piadas e as bobagens são as mesmas”, garantiu ela.

Outros atores retornam a seus papéis, como Julián Arango, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda, Mario Duarte e Marcela Posada. “Betty, A Feia –

A História Continua” está disponível no Prime Video.