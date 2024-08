Estourado com “Só Fé”, anapolino Grelo comemora primeiro show como artista principal

De Ângelo, como era conhecido, já fazia sucesso como compositor de vários hits

Maria Luiza Valeriano - 18 de agosto de 2024

Gabriel de Ângelo, conhecido como Grelo, é anapolino e possui vários sucessos (Foto: Divulgação)

A carreira de Grelo, anapolino de apenas 26 anos, mudou drasticamente com o sucesso da faixa “Só Fé”. Pelas redes sociais, a canção foi repercutida não só por goianos, como também por brasileiros de todos os cantos e até famosos. A fama estrondosa fez com que o jovem alcançasse o número 1 da seleção Viral 50 Brazil, no Spotify, e também o primeiro show solo.

No perfil no Instagram, Gabriel de Ângelo compartilhou o momento emocionante com os seguidores, no sábado (17). “Meu primeiro show, minha primeira vez no palco como artista, cantando minhas modas. Estou imensamente feliz e grato por tudo o que está acontecendo”, disse na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grelo (@eogrelo)

O primeiro show solo do artista ocorreu em Imperatriz (MA), mas essa não foi a primeira aproximação de De Ângelo com a música. Enquanto “Só Fé” é o primeiro sucesso interpretado por ele, o anapolino também possui vários hits, como “Erro Gostoso”, de Simone Mendes, “S de Saudade”, de Luísa e Maurílio, “Quarta Cadeira”, de Matheus & Kauan, e “Haverá Sinais”, de Jorge & Mateus.

Em 2023, durante um show da dupla Maiara e Maraísa, Grelo chegou a ser homenageado e cantou “A Culpa É Nossa” para o público. Agora, o jovem também faz sucesso com “De Graça ou Pagando”, e versões inéditas de “Dias de Luta” e “Vida Loka – Pt 1”, todas as faixas com mais de seis milhões de plays.

Ao todo, De Ângelo lançou 13 músicas próprias e já possui 6,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Goiano de pé rachado, Grelo iniciou a carreira cantando na igreja. Aos poucos, no centro da terra do sertanejo, se destacou com as composições. O primeiro hit veio com “Quarta Cadeira”, em 2018.

Durante o programa Papo de Garagem, em novembro de 2023, o anapolino contou como é viver o sucesso inesperado das faixas que produz.

“Eu acho que a gente nunca se acostuma. Vamos supor, a gente combina aqui três pessoas de fazer uma música junto aqui em um quartinho e de repente você vê a música num show com 50 mil pessoas com o celular. Dá uma sensação meio indescritível, só quem passa sabe. Todo mundo deveria ter a oportunidade de viver isso um dia, na hora você não pensa no financeiro”, disse.