Estudante de Medicina é suspeito de vender armas de fogo para organizações criminosas

Polícia tomou conhecimento das práticas após identificar movimentações suspeitas em armamentos no município

Thiago Alonso - 20 de abril de 2025

Delegacia da Polícia Civil, em Mineiros. (Foto: Divulgação/PC)

Um estudante de Medicina está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) por supostamente comercializar armas de fogo para uma organização criminosa no município de Mineiros, no Sudoeste de Goiás.

De acordo com a investigação, órgãos integrados de segurança pública identificaram uma movimentação de armas de fogo entre o suspeito e o grupo criminoso.

Diante disso, diligências se iniciaram, levando os policiais a descobrirem que o estudante estaria ‘oferecendo’ o armamento aos membros da organização criminosa, de modo que facilitasse a circulação dos produtos.

Assim, equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) — compostas pela PC, Polícia Federal (PF) e Polícia Militar (PM) — deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

A operação, realizada na última quarta-feira (16), teve como foco apreender indícios do envolvimento do estudante de Medicina com os crimes, sendo que os policiais recolheram o celular dele, o qual deve ser submetido à extração de dados.

Ao ser abordado pela equipe, o estudante confessou uma das práticas que já vinham sendo investigadas pela PC, reforçando a linha de investigação em curso.

Agora, as autoridades locais devem dar continuidade ao inquérito, a fim de descobrir mais informações, assim como o envolvimento de outros responsáveis pelos crimes, resultando em possíveis prisões.

