6 características que indicam que seu cachorro te ama muito mesmo

São nos detalhes que você percebe o quanto o seu doguinho tem um amor muito intenso por você

Magno Oliver - 19 de agosto de 2024

(Foto: Pexels/Alice Castro)

Existem características que indicam que seu cachorro te ama muito mesmo e muita gente não se dá conta dos sinais que eles dão sobre isso.

Assim, de acordo com uma pesquisa feita pela Edelman Intelligence, em parceria com a Habri e a Mars Petcare, 80% das pessoas se sentem menos sozinhas quando estão na companhia de um cachorro.

Dessa forma, os cachorros e outros animais de estimação são ótimos parceiros que ajudam a lidar com problemas de depressão, solidão e ansiedade.

1. Abana o rabinho e salta bastante quando você chega em casa

Não há nada mais gostoso que chegar em casa e ter a recepção calorosa e alegre dos nossos doguinhos, não é mesmo? Assim, alguns nem ligam para quando os donos chegam em casa, já outros recebem com muita alegria, saltitantes e felizes os donos que eles amam muito. O rabinho balançando é indicador de emoção e sentimento.

2. Dão muita atenção por contato visual

Os cães adoram manter vínculo carinhoso por meio de longo contato visual. Fazendo isso, eles produzem o hormônio do amor, a chamada ocitocina. Assim, contato visual é um forte indicador de confiança e segurança, uma vez que eles fogem de ameaças e pessoas estranhas. Se o seu pet te olha no olho, ele te ama bastante.

3. Dormem despreocupados na sua presença

Os animais de estimação costumam ficar em estado de alerta constante por conta de possíveis perigos que rondam um lar. No entanto, quando estão na presença dos donos, a coisa muda completamente. Eles dormem sem preocupação nenhuma, um sinal que mostra que eles amam muito você e se sentem mais seguros na sua presença.

4. Te procura quando está triste

Em dias de tristeza e depressão, o cachorro vai até o seu dono para receber um carinho, um colo e um afago. Eles abrem mão dos seus instintos de proteção e segurança, para buscar conforto em quem eles amam.

5. Mudam o comportamento quando você sai de casa

O doguinho percebe quando alguém que ele ama muito não está por perto, seja por cheiro ou mesmo pelo campo visual dentro de casa. Eles sentem a ausência e ficam mais quietos, alertas e em estado total de vigília e proteção do ambiente. Assim que sua presença é notada, eles mudam completamente. Bom demais ter um animal que ama você pelos detalhes, não é mesmo?

6. Reconhecem você de longe e gostam do seu cheiro

Por fim, os cachorros fazem muita questão de sentir o cheiro do seu dono. Isso é instintivo e naturalmente do perfil do animal. Em alguns lares, eles costumam até mesmo pegar uma peça de roupa e levar para casinha onde dormem para ficar sentindo o cheirinho de quem elas amam. Se o seu faz isso com as suas roupas, saiba que seu dog te ama bastante.

