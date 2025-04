Entenda por que você deveria colocar hoje mesmo um detergente na descarga

Embora pareça loucura, esse truque caseiro simples e barato deixa o ambiente perfumado

Ruan Monyel - 20 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Cantinho de Casa)

Manter o banheiro limpo e com um aroma agradável diariamente pode parecer uma tarefa difícil, mas o segredo está em colocar detergente na descarga.

Embora pareça loucura, esse truque caseiro simples e barato, é perfeito para deixar o ambiente com um aroma agradável, além de eliminar germes do vaso sanitário.

Dá próxima ver que for limpar o banheiro, vale a pena testar esse truque e se surpreender com o resultado. Ficou curioso? Veja como fazer.

Entenda por que você deveria colocar hoje mesmo um detergente na descarga

A dica, que pode parecer maluquice, envolve o uso de detergente, e acredite, ao colocá-lo diretamente na descarga, os resultados são muito positivos.

O método de colocar detergente na descarga tem ganhado popularidade por sua praticidade e eficiência, cuja ideia é transformar o frasco em um difusor de limpeza e perfume.

O segredo está na combinação de três ingredientes poderosos: detergente, vinagre e amaciante concentrado.

Enquanto o detergente ajuda a remover a gordura e sujeira, o vinagre atua como desinfetante natural e o amaciante garante aquele cheirinho agradável.

Para fazer essa mistura, é muito simples: utilize apenas metade do conteúdo do frasco de detergente, adicione vinagre branco até preencher cerca de um terço do frasco e, por fim, coloque duas colheres de sopa de amaciante concentrado.

Agite bem a mistura e, com o auxílio de um objeto pontiagudo, faça pequenos furos ao redor da embalagem, principalmente na parte superior.

Depois de preparar o frasco, basta colocar o detergente na descarga. Assim, um pouco da mistura será liberada sempre que ela for acionada.

Além de manter o banheiro sempre cheiroso, essa solução ajuda a reduzir o acúmulo de sujeira e facilita a limpeza no dia a dia. Veja o vídeo:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!