Marqueteiro de Roberto Naves prepara Eerizania para entrevistas e debates

Aposta é usar os encontros para tentar melhorar os níveis de intenção de voto na candidata

Pedro Hara - 19 de agosto de 2024

Eerizania Freitas, candidata do União Brasil à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O fim de semana foi de preparação no QG da candidata do prefeito Roberto Naves (Republicanos), Eerizania Freitas (UB). Além do próprio chefe do Executivo, o marqueteiro Jorcelino Braga, que tem participação direta nas campanhas do grupo de Naves desde 2020, reservou o domingo para treinar a ex-secretária.

Apesar da alta rejeição de Roberto diante do eleitorado, verificada em todas as pesquisas de aprovação do mandato, o meio político reconhece a habilidade do atual prefeito com as palavras. A construção da oratória é atribuída a Braga, que vem tentando repetir a fórmula com Eerizania e, meses atrás, foi responsável pela mudança de visual dela e pelo “afastamento” do casal Naves, com quem sempre era vista.

Nos bastidores, a aposta da candidatura é usar o debate para tentar melhorar os níveis de intenção de voto na candidata que, até agora, não conseguiu colher um resultado significativo da tentativa de transferir votos do governador Ronaldo Caiado (UB) para ela.

A ligação próxima com Roberto Naves é vista como o principal impedimento para um efeito desse apoio. A própria entrada dela no partido do governador foi negociada por Roberto, que descartou a candidatura do vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) para defender a aliada.