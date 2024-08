6 profissões seguras que pagam bem e dificilmente acabarão

Não importa o quão moderna a sociedade esteja, elas sobrevivem ao passar dos tempos e se mantém firmes no mercado

Magno Oliver - 20 de agosto de 2024

Médicos operando paciente. (Foto: Ilustração/Pexels/ Anna Shvets)

Mesmo com a chegada dos streamings, chat GPT e demais inteligências artificiais, existem algumas profissões que são seguras e dificilmente acabarão.

6 profissões seguras que pagam bem e dificilmente acabarão

1. Médicos

Mesmo que a evolução da tecnologia faça parte da área da saúde, como as inteligências artificiais e o uso de robôs, essa é uma das profissões que dificilmente o mercado de trabalho consiga substituir ou encerrar.

Com bons salários, a profissão é essencial e garante o bem-estar da sociedade.

2. Cirurgião-dentista

O trabalho cuidadoso dos dentistas é algo que vai atravessar gerações e se manter firme por mais longas décadas.

Segundo especialistas, mesmo com a evolução da tecnologia, robôs e inteligências artificiais, nada será capaz de se conectar com os pacientes e fazer a remoção de um dente siso, por exemplo.

3. Vendedores

O mundo gira em torno de vender e criar estratégias para que os produtos e serviços sejam vendidos. Por isso, o vendedor se tornou a profissão que mais perdura no mundo.

Ofertar um produto exige técnica, habilidade e muito conhecimento. Assim, este profissional está a salvo da modernização da tecnologia.

4. Fonoaudiólogos

As máquinas e as novas tecnologias não conseguem lidar com o cuidado com a voz e entonação. Esses profissionais são especialistas em interações e habilidades vocais. Uma profissão com estimativa de longa duração pelo mundo.

5. Psicólogos

A saúde mental também é importante em qualquer sociedade civilizada e não há inteligência artificial que domine esta profissão. De acordo com estudo da ISE Business School e Consultoria IDados, os profissionais da saúde mental têm apenas 0,7% de risco de serem substituídos no futuro.

6. Administração de empresas

Por fim, a área da administração e seus enfoques. Não existe vida comercial e profissional sem uma boa gestão de pessoas, finanças, materiais e vendas. A área está em constante crescimento e evolução, mesmo diante de tantas dificuldades e novidades tecnológicas.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!