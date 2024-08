Anitta é a atração musical no primeiro jogo da NFL no Brasil

Cantora celebrou convite para momento histórico do esporte

Folhapress - 20 de agosto de 2024

Anitta. (Foto: Rubens Cavallari/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O primeiro jogo da história da NFL no Brasil, entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, em São Paulo, terá Anitta, 3, como atração do show de intervalo. A informação foi confirmada pela artista para a revista Billboard Español.

“Estou incrivelmente animada para me apresentar em São Paulo no primeiro jogo da NFL no meu país natal, o Brasil”, disse a cantora.

Anitta ainda celebrou o convite para o momento histórico do esporte no Brasil. “Crescer aqui me moldou completamente como artista e, claro, como pessoa. Então significa muito poder levar aos fãs ao redor do mundo a emoção e a alegria da nossa música e cultura incríveis. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, completou.

O head de música da NFL, Seth Dudowsky contou que Anitta estava no topo da lista dos artistas com quem queriam trabalhar. “Foi uma oportunidade incrível, não apenas de tê-la se apresentando no jogo e nos ajudar a criar uma experiência incrível para os fãs, mas também ela poder nos ajudar. Queremos que os fãs entendam que estamos vindo para o Brasil”, explicou.

O jogo da National Footbal League, liga esportiva profissional do futebol americano dos Estados Unidos, acontece no dia 6 de setembro, às 21h15, na Neo Química Arena.