Bairros de Goiânia podem ficar sem água na próxima quinta-feira (22); veja lista

Durante período, Saneago orienta que moradores façam consumo moderado das reservas domiciliares

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado informando que alguns bairros de Goiânia podem ter o abastecimento afetado na próxima quinta-feira (22).

A ação se deve a execução de melhorias no sistema de abastecimento de água na região Oeste do município e consistirá na instalação de um macromedidor. Os serviços acontecem na Rua Piratininga, com Santa Helena, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, às 05h, com previsão de término às 17h30.

O objetivo é que o aparelho aprimore o monitoramento das redes, tornando a setorização mais eficiente, controlando as pressões e perdas nas redes de distribuição.

Durante o período, o abastecimento pode ser afetado nos seguintes setores: Bairro Nossa Senhora de Fátima, Cidade Jardim, Conjunto Morada Nova e Vila Adélia.

Segundo a Saneago, a recuperação acontecerá de forma gradual, após o término dos serviços, com a retomada total à noite. Vale destacar que os imóveis que tiveram caixa d’água bem dimensionada não serão desabastecidos.

O órgão também solicita o uso consciente das reservas nas caixas d’água e a compreensão dos moradores.