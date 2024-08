Mais de 20 bairros de Goiânia podem ficar sem água na próxima quarta-feira (21)

Companhia orienta consumidores a fazerem uso consciente das reservas domiciliares durante período

Gabriella Pinheiro - 17 de agosto de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

A Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) emitiu um comunicado alertando que alguns bairros de Goiânia terão o abastecimento afetado na próxima quarta-feira (21).

De acordo com o órgão, os serviços fazem parte da primeira etapa de interligação das obras da Conexão Cristina, que levará água do Sistema Mauro Borges ao Centro de Reservação da Vila Cristina. As operações estão previstas para ocorrer na Rua Liberdade com Rua Paranoá, no Setor Santa Genoveva, começando às 02h e com término às 18h.

Entre os bairros afetados, estão: Asa Branca, Bairro Feliz, Chácaras Botafogo, Goiânia II, Jaó, Jardim Guanabara I, II, III e IV; Jardim Novo Mundo; Jardim Pompéia; Leste Vila Nova; Negrão de Lima; Parque Industrial de Goiânia; Residencial Guanabara; Santa Genoveva; São Judas Tadeu; Setor Moraes; Urias Magalhães; Vila Maria Rosa; Vila Moraes; Vila Oswaldo Rosa; Vila Santa Isabel e Vila Viana.

Ao longo do período, os serviços ficarão fechados, afetando temporariamente o abastecimento na região. A recuperação total deve acontecer à noite.

No caso do sistema de abastecimento de água, a normalização ocorra de forma gradual, à medida que as redes e os reservatórios são recarregados com água.

A companhia recomenda que, durante o período, a população faça o uso moderado de água armazenada nas caixas d’água dos imóveis até a recuperação total do fornecimento.

Vale destacar que imóveis com caixa-d’água bem dimensionada sentirão com menos intensidade as alterações no fornecimento, sendo que grande parte nem é desabastecido.