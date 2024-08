Moradores do Parque Brasília denunciam estado do bairro após “obras intermináveis” da Saneago; veja

População relatou acidentes de trânsito, problemas estruturais e tampas de esgoto se rompendo na região

Thiago Alonso - 20 de agosto de 2024

Obras tem se entendido por meses. (Foto: Arquivo Pessoal)

Obras públicas muitas vezes parecem uma alternativa bem-vinda para resolver problemas enfrentados por moradores. No entanto, uma intervenção realizada no Parque Brasília, região Leste de Anápolis, se mostrou um pesadelo — que parece interminável — para a população.

A implantação de uma rede de esgoto, realizada pela Saneago, vem se arrastando desde abril de 2024, e, junto aos atrasos, muitas reclamações por parte de pessoas que vivem na região.

Ao Portal 6, um morador que preferiu não se identificar, relatou que os serviços sem conclusão têm causado transtornos, incluindo desabastecimento de água e acidentes de trânsito.

Segundo ele, alguns trechos foram “largados” sem qualquer tipo de conclusão, arrastando o projeto pelo terceiro mês e atrasando a entrega por ainda mais tempo.

Perigo para as residências

“Tem lugares que começam a perfuração no meio-fio, em seguida passam para a calçada, deixando o passeio intransitável para pedestres”, disse, indignado.

Os problemas são sentidos principalmente na rua PB44, mas também se estendem a cruzamentos no perímetro, como em uma passagem próxima à avenida Ayrton Senna.

“Fizeram um recapeamento com uma massa fina de asfalto, mas já começou a ceder e a aparecer rachaduras”, compartilhou o trabalhador.

O perigo é tão grande que, em alguns lotes, não foram feitos nem mesmo os nivelamentos do asfalto, sendo que até a tampa da central de esgoto já começou a se romper, ocasionando uma erosão na calçada de uma residência.

Transtornos além das obras

Não bastassem as obras deixadas pela metade, o morador também relatou problemas durante a realização dos serviços, como em outra casa na mesma rua, na qual quebraram o muro no momento em que foram colocar o encanamento da rede de esgoto.

“A equipe deixa parte dos rejeitos próximos a terrenos baldios, como banheiro químico e restos de encanamento com entulho”, contou.

Os transtornos não se limitam apenas à rua PB44, como indicou o jovem Jônathas David, em entrevista ao Portal 6.

Morador do Parque Brasília por quase toda a vida, pelos últimos 20 anos, ele explicou que o sofrimento acontece meio que como uma “parte 2”.

Isso porque, segundo ele, a comunidade local já havia experienciado ruas bloqueadas, calçadas destruídas e buracos por toda parte quando estava sendo instalado o sistema de água há alguns anos. Porém, nada foi feito em relação ao esgoto — que está sendo montado apenas agora, retomando a rotina que tanto incomoda os residentes do setor.

“É sempre pela metade; em algumas ruas o serviço está avançando, em outras não. É sempre assim”, sintetizou.

Cansados do descaso, os moradores já cobraram posicionamentos da Saneago por canais de atendimento, mas as reclamações são tratadas de forma isolada, sem qualquer tipo de solução.

O que diz a Saneago?

Para tentar entender o que está acontecendo e o motivo dos atrasos nas obras, a reportagem entrou em contato com a Saneago, que emitiu uma nota afirmando que os serviços já estão em estágios finais.

Confira a nota na íntegra:

“A Saneago informa que as obras na Rua PB-44 do Parque Brasília, em Anápolis, serão concluídas até o próximo final de semana. A Companhia explica que os trabalhos ocorrem em etapas e avançam de acordo com a finalização de cada uma delas: escolha técnica dos locais onde serão implantadas as tubulações; escavação das valas; assentamento dos tubos; reaterro das valas; e, por fim, recomposição do pavimento.

A Saneago esclarece ainda que as obras no Parque Brasília estão em fase final de execução, com conclusão total prevista para o final de agosto.”

* Em colaboração com Caio Henrique