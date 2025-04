Jovem é espancada após ex discordar sobre documentos para filho autista, em Anápolis

Vítima tinha viagem marcada para morar com a mãe, que a ajudaria a cuidar do filho

Natália Sezil - 21 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

O dia que deveria ser destinado a uma viagem importante com o filho acabou ficando marcado por momentos de agressão para uma jovem, de 24 anos, nesta segunda-feira (21), no bairro Jardim das Américas, em Anápolis.

Isso porque o ex-companheiro, de 29 anos, teria descumprido uma medida protetiva, ficado agressivo e começado a dar murros nela, após uma discordância sobre o filho autista.

A jovem tinha viagem marcada para Portugal, onde receberia ajuda da mãe para cuidar da criança, devido a um quadro de depressão e às dificuldades que enfrentava sozinha no dia a dia.

O pai da criança iria junto, porque teria se recusado a assinar a permissão para que o menino viajasse apenas com a mãe. Apesar disso, o combinado era que se separassem assim que chegassem ao país.

As passagens, que já estavam compradas, estavam marcadas para este feriado de Tiradentes. No entanto, o jovem teria pedido, nesta segunda-feira, que a vítima fosse até o cartório para assinar um novo documento, que permitiria que o filho deles viajasse com ele.

A jovem teria discordado disso, com medo de que o suspeito fugisse com a criança. Diante da situação, ela teria sido espancada, levando vários murros.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma vizinha, que teria ouvido os barulhos que vinham da casa.

Questionada pelas autoridades, uma testemunha teria contado que escutou, inclusive, que o jovem afirmava que estava batendo em locais que não ficariam evidentes durante o exame de corpo de delito.

O suspeito chegou a fugir do local, depois que os policiais foram chamados, mas foi encontrado e encaminhado à Central de Flagrantes.

Já a vítima deve passar pelo exame de corpo de delito. O caso, agora, deve seguir sob responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!