Morre Sinomar Fernandes da Silveira, pastor fundador do Ministério Luz Para os Povos

Presidente do Conselho de Pastores de Goiás, ele passou a adolescência em Anápolis - onde começou a carreira voltada para a fé.

Samuel Leão - 20 de agosto de 2024

Pastor Sinomar Fernandes da Silveira (Foto: Reprodução)

Líder e fundador do Ministério Luz Para os Povos, o pastor Sinomar Fernandes da Silveira faleceu, nesta terça-feira (20), deixando a esposa, filhos e bisnetos. Além da direção da igreja, ele era escritor e tinha mais de 25 livros publicados, sendo uma referência no meio apostólico de Goiás.

Nascido em Nerópolis, ele passou parte da infância em Uruana, e na adolescência se mudou para Anápolis, onde começou a carreira voltada para a fé. Ele então partiu para estudar no Seminário Teológico Evangélico do Brasil, em Belo Horizonte.

Presidente do Conselho de Pastores de Goiás, se especializou na Faculdade Fundamentalista de São Paulo, concluindo o curso superior em Teologia pelo Seminário Teológico Evangélico do Brasil (STEB). Em 1973, iniciou a pregar, sendo pastor na Igreja Cristã Evangélica.

Já em 1987, foi um dos fundadores do Ministério Luz para os Povos, com um projeto de evangelização global. Pastoreou por 44 anos na Igreja da FAMA, sede do Ministério, em Goiânia. Já prestou conferências em mais de 41 países e estava se formando como Coaching, pela Academia Internacional de Coaching.

Sinomar faleceu aos 76 anos, e é pai do deputado estadual por Goiás, Simeyzon Silveira (PSC) durante dois mandatos, entre 2011 e 2019.

Até o momento, a causa da morte do religioso não foi divulgada. O velório acontece a partir das 9h desta terça-feira (20), na própria FAMA, e o sepultamento está marcado para às 18h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.