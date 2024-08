Saiba como aproveitar promoção única e conseguir livros de graça na Amazon

Apesar do evento levar o nome do Kindle, é possível garantir os produtos sem nem mesmo possuir o aparelho

Thiago Alonso - 20 de agosto de 2024

Influenciadora explicou como aproveitar promoção. (Foto: Reprodução/Redes Sociais/Canva)

Os fãs da leitura — e da praticidade — têm muito o que comemorar neste sábado (24), com mais uma edição do “Encha Seu Kindle”, projeto idealizado por Íris do Divulga Nacional, no qual vários autores nacionais se reúnem para disponibilizar livros de graça ou com descontos.

Em um vídeo público no Instagram, a influenciadora Anne (@dizaianne) compartilhou detalhes sobre a ação, que foi criada em 2023. A postagem já soma mais de 347 mil visualizações e ultrapassa as 21 mil curtidas.

Segundo a jovem, são disponibilizadas mais de 2 mil obras para retirada digitalmente, sendo que os usuários podem ter acesso vitalício aos livros após resgatados.

Além disso, ela ainda destacou que não é necessário possuir o aparelho eletrônico, tampouco serviços de assinatura da empresa, como Kindle Unlimited ou Amazon Prime.

Para realizar as “compras”, basta acessar o site da Amazon durante o período correto, adicionar os produtos no carrinho digital e finalizar o pedido, sem gastar nada.

“No ano passado eu peguei bem mais de 100 livros, e ainda estou com vários deles para ler, mas já estou ansiosa pela edição deste ano”, relembrou Anne.

Nos comentários da publicação, seguidores se animaram para o evento.

“Vou até pedir folga para passar o dia todinho pegando livro”, brincou uma jovem.

“Já me encontro ansiosa, já marquei na minha agenda”, comentou outra.

“Estou me preparando com meu Kindle carregado”, pontuou mais uma.