As 10 cidades mais caras para se viver no mundo

Levantamento avaliou a acessibilidade habitacional de oito nações e revelou as regiões com custos de vida elevado

Magno Oliver - 21 de agosto de 2024

Sydney, na Austrália. (Foto: Ilustração/Pexels/Belle Co)

O relatório anual Demographic International Housing Affordability de 2024 trouxe dados que mostraram as cidades mais caras do mundo para se viver hoje em dia.

Assim, o estudo avaliou a acessibilidade habitacional de oito nações (Austrália, Canadá, China, Irlanda, Nova Zelândia, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos) e revelou as cidades com custos de vida mais caro para se viver.

As 10 cidades mais caras para se viver no mundo

1. Hong Kong – China

A cidade de Hong Kong, na China, é conhecida por possuir uma das maiores densidades populacionais do mundo, fazendo com que a região gere uma grande demanda por moradia popular. Assim, isso acaba aumentando o preço do aluguel e da venda de imóveis.

Outro fator que faz com que ela seja uma cidade extremamente cara para se viver é que atrai pessoas do mundo todo para trabalhar. Isso acaba elevando os custos de vida por conta da alta de demanda por bens e serviços.

2. Sydney – Austrália

As coisas em Sydney, na Austrália, são bem intensas, principalmente na área de moradia.

Outro fator é que a cidade oferece uma qualidade de vida excelente. Escolas de ponta, sistema de saúde bem qualificado, boa infraestrutura para população.

3. Vancouver – Canadá

Já na cidade de Vancouver, no Canadá, a fama é atribuída graças ao seu mercado imobiliário caro. Existe uma forte demanda de investidores estrangeiros, especialmente da Ásia. Assim, o turismo é potencializado por conta da cidade ser o destino preferido de vários imigrantes.

4. San José – Estados Unidos

Em San José, nos Estados Unidos, temos nada menos que a região localizada no coração do Vale do Silício. É lá que estão presentes algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Outro fator que torna a vida cara por lá é que os altos salários oferecidos na região se dão por conta do setor de tecnologia que eleva o custo de bens e serviços.

5. Los Angeles – Estados Unidos

Em Los Angeles, a população cresce a cada dia e a escassez de imóveis disponíveis para construção preocupa. Isso acaba elevando os preços da moradia popular e os custos de vida na cidade vão lá para cima.

6. Honolulu – Estados Unidos

Um ponto curioso é que Honolulu tem um custo de transporte de bens para o Havaí que é muito elevado, por conta da sua localização isolada. Esse fator faz com que o preço das coisas suba exageradamente. Assim, por ser uma ilha com terreno limitado, a região também sofre com demanda por imóveis e os preços de compra e aluguel vão lá em cima.

7. Melbourne – Austrália

A economia e o turismo são fortes nessa cidade. Melbourne é considerado um importante centro cultural e econômico do país. Ela atrai olhares e pessoas de todos os cantos do mundo. Assim, também sofre com o problema da demanda por moradia em áreas urbanas populares.

8. San Francisco – Estados Unidos

Cidade bonita, belas paisagens, mas custo de vida elevado por conta também da demanda por moradia popular e crescimento do setor de tecnologia.

9. Adelaide – Austrália

A cidade tem passado por uma boa fase de modernização estrutural tecnológica, de serviços e os custos de vida acabaram aumentando consideravelmente. Mesmo sendo uma cidade menor que Melbourne e Sidney, Adelaide também sofre com os preços elevados de moradia popular.

10. San Diego – Estados Unidos

Por fim, San Diego passa por clima temperado e localização costeira, se tornando bastante atraente para turistas e pessoas de outras regiões, o que acaba elevando a demanda por imóveis na área. Outro ponto que torna essa cidade com o custo de vida altíssimo é a proximidade com Los Angeles.

