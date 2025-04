Truque de vó para substituir o ferro de passar e garantir roupas lisinhas

Esse método alternativo vai facilitar esse processo, garantindo roupas lisas de maneira prática

Ruan Monyel - 12 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Receitas de Alexandre)

Deixar as rupas lisinhas com o ferro de passar é uma tarefa doméstica que muitos consideram tediosa e demorada, mas é extremamente necessária.

Felizmente, existem métodos alternativos que podem facilitar esse processo, garantindo roupas lisas de maneira prática, sem o uso do ferro de passar.

Um desses truques, popularizado recentemente, mas muito comum entre as avós, utiliza cubos de gelo na secadora para desamassar as peças de forma prática e eficiente.

O método consiste em colocar as roupas amassadas na secadora, adicionando de dois a três cubos de gelo junto às peças.

Em seguida, selecione o ciclo de secagem em alta temperatura por aproximadamente 10 a 15 minutos, mas certifique-se de que as peças possam ser expostas ao calor.

Durante esse processo, o calor da secadora derrete o gelo, gerando vapor que ajuda a suavizar as rugas das roupas, deixando-as pronta para uso.

Esse método é especialmente eficaz para tecidos de algodão e funciona melhor quando a secadora não está muito cheia, permitindo que o vapor circule.

Além disso, essa é uma alternativa que economiza tempo e esforço, eliminando a necessidade de montar a tábua e lidar com o ferro de passar.

Para aqueles que não possuem secadora, existem outras técnicas que podem auxiliar na remoção de amassados das roupas.

Uma delas é pendurar as peças no banheiro enquanto toma um banho quente; o vapor gerado pelo chuveiro ajuda a desamassar os tecidos.

Outra opção é utilizar um borrifador com uma mistura de água e amaciante, aplicando levemente sobre a roupa e esticando o tecido com as mãos para suavizar as rugas.

Esses métodos alternativos são soluções práticas para o dia a dia, especialmente para quem busca otimizar o tempo nas tarefas domésticas.

