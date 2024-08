Cidades de Goiás sem McDonald’s terão Big Mac por menos de R$ 20; veja quais

Ação faz parte da nova edição do McDia Feliz, que faz doação de valores para apoiar tratamento de crianças e adolescentes com câncer

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2024

Imagem do combo do Big Mac que consiste em um lanche, batata e bebida. (Foto: Divulgação)

Como parte das ações da 36ª edição do McDia Feliz, realizada pela rede de fast food McDonald’s, a varejista Novo Mundo participará da iniciativa, levando lanches para cidades do interior de Goiás que não possuem o restaurante.

Encabeçada pelo Instituto Ronald McDonald, a ação acontece no próximo sábado (24) e consiste na venda de tíquetes digitais já à venda, que custam R$ 19, e podem ser trocados por um sanduíche do Big Mac no dia da campanha. Os valores arrecadados serão revertidos para apoiar o tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

De acordo com o gestor de marketing da Novo Mundo, Bruno Lobo, os goianos que moram em municípios como Luziânia, Senador Canedo, Trindade e Guapó, cidades que não possuem o restaurante, podem obter os lanches na própria loja.

“Essa é a nossa primeira participação e estamos muito animados por poder contribuir com essa ação tão importante. Teremos venda de tíquetes antecipados em mais de 50 lojas. E algumas das cidades localizadas no interior de Goiás que não possuem o restaurante, como ⁠Guapó, ⁠Luziânia, Senador Canedo e ⁠Trindade, receberão o McDonalds na própria loja no McDia, em 24 de agosto, é realmente uma corrente do bem, fazendo com que este McDia seja especial para muitas famílias”, diz.

Ocorrido anualmente, desta vez, o McDia Feliz promete beneficiar 80 projetos de 49 instituições dedicadas ao combate ao câncer infantojuvenil, abrangendo 41 cidades em todas as regiões do país.

Uma parte da renda obtida, com R$ 1 obtido na venda de cada sanduíche, será destinado a recuperação dos sonhos das famílias no Rio Grande do Sul (RS). O valor será somado ao Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados que é administrado pelo Instituto Ronald McDonald.