Mínima deve atingir 17ºC em Goiás durante feriado de Tiradentes; veja cidades

Cimehgo também emitiu alerta para pancadas de chuva pelo estado ao longo do dia

Davi Galvão - 20 de abril de 2025

Imagem mostra céu de Anápolis com neblina (Foto: Reprodução)

Apesar do calor que predomina em Goiás, esta segunda-feira (21), que marca o feriado de Tiradentes, o estado começa com mínimas de até 18 °C.Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o dia também deve vir com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas.

Entre as regiões, o menor registro de temperatura mínima está previsto para o Leste do estado, com 17 °C. Na sequência, aparecem as regiões Central, Sul e Sudoeste, as três com mínimas de 18 °C. Já no Norte e Oeste, as mínimas previstas são de 22 °C. A cidade com temperatura mais baixa deverá ser Cristalina, com 18°C.

Em relação aos demais municípios, Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Luziânia, Itumbiara, Ipameri, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Mineiros, Santa Helena, Morrinhos, Formosa, Davinópolis, Goianésia, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Palminópolis, Cocalzinho, Caçu e Joviânia devem registrar mínimas de 19 °C.

Outras cidades como Ceres e Firminópolis marcam 20 °C. Aruanã, Rubiataba, Flores de Goiás e Montes Claros, seguem com 22 °C e Araguapaz fecha a lista com 23 °C.

Sobre o volume de chuva, o Leste, Sudoeste, Sul e Central do estado devem registrar 15 mm. Já o Norte e Oeste, 10 mm. Entre os municípios, os maiores acumulados estão previstos para Cocalzinho (10 mm), Três Ranchos (9 mm), Goiandira e Firminópolis (8 mm). Em seguida, aparecem Davinópolis, Ouvidor, Mineiros, Cristalina, Palminópolis, São João da Paraúna, Caçu e Joviânia, com 7 mm cada.

Goiânia e Anápolis devem registrar 6 mm de chuvas.