Criança de 8 anos e motorista morrem após gravíssimo acidente envolvendo três veículos na GO-020

Outras sete pessoas ficaram feridas e algumas foram encaminhadas até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2024

Criança e homem morre durante acidente. (Foto: Corpo de Bombeiros)

Uma criança de 08 anos e um homem, de 39 anos, morreram e sete pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo três veículos na GO-020, na zona rural de Ipameri.

O acidente aconteceu na terça-feira (20), na altura do km 157, no entroncamento com a BR-050, quando por motivos desconhecidos, um caminhão, um VW Fox Extreme MB e outro um Tiggo7 Sport colidiram. O Corpo de Bombeiros foi chamado e se deslocou até o endereço.

O Tiggo7 Sport era ocupado por quatro pessoas, dentre eles a criança e o homem, que conduzia o veículo, que não resistiram e tiveram os óbitos confirmados no local.

Além deles, duas vítimas do sexo feminino estavam conscientes e com cortes na face e foram transportadas por terceiros até o hospital de Pires do Rio.

Já no segundo automóvel, o VW Fox Extreme MB, o condutor estava consciente, com escoriações e recusou transporte. Uma vítima, do sexo feminino, teve escoriações no pescoço, dor nas costas e no tórax, e foi levada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Pires do Rio.

Uma terceira vítima estava consciente, sentada, com queixa de dor na cervical, quadril e ombro esquerdo e foi encaminhada, juntamente com um quarto indivíduo, até a unidade de saúde.

Já o motorista do caminhão, do sexo masculino, foi encontrado consciente e recusou transporte para a unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Estadual foi chamada e ficou sob responsabilidade das duas vítimas fatais até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML)