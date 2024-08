Voepass anuncia suspensão de voos para Goiás a partir de setembro

Empresa estaria realizando a readequação da malha, agora com uma aeronave a menos, de modo a estabelecer o atendimento das localidades ainda dispostas na rede

Samuel Leão - 21 de agosto de 2024

Avião da companhia aérea Voepass. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em consequência do acidente ocorrido em Vinhedo (SP), quando 62 pessoas faleceram em decorrência da queda de um avião, a Voepass Linhas Aéreas, proprietária da aeronave, divulgou a suspensão de algumas rotas pelo país. Dentre elas, está uma que ligava a cidade de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, à Guarulhos (SP).

A tragédia, ocorrida no último dia 09, teria resultado em um déficit na frota da empresa, que irá interromper diversas rotas já a partir do dia 02 de setembro. No total, 9 cidades do país irão deixar de receber os voos diários da companhia.

A Voepass estaria realizando a readequação da malha, agora com uma aeronave a menos, de modo a estabelecer o atendimento das localidades ainda dispostas na rede sem ocasionar prejuízos para os clientes.

As demais rotas que irão deixar de receber os voos são: Fortaleza(CE), Confins (MG), Porto Seguro (BA), Salvador (BA), Natal (RN), Mossoró (RN), São José do Rio Preto (SP) e Cascavel (PR). Confira abaixo a nota oficial, na íntegra, emitida pela empresa:

“Com uma aeronave a menos em sua frota, a VOEPASS Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar uma readequação em sua malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos.

Com essa readequação, 09 destinos deixarão de receber voos diários até o dia 26 de outubro, quando os trechos atuais e futuros serão replanejados dentro da estratégia da VOEPASS para a próxima temporada.

Deixaram de operar desde 9 de agosto de 2024 os destinos: Fortaleza (CE), Confins (MG) e Porto Seguro(BA). A partir de 26 de agosto, a companhia não terá rotas em Salvador (BA), Natal (RN) e Mossoró (RN) e em 2 de setembro em São José do Rio Preto (SP), Cascavel (PR) e Rio Verde (GO).

Os passageiros que adquiriram bilhetes no período dos trechos cancelados serão tratados conforme a Resolução 400 da ANAC.”

Relembre

No dia 09 de agosto de 2024, uma aeronave de pequeno porte, que transportava 58 passageiros e 4 tripulantes, passou por complicações e acabou caindo, dentro do condomínio residencial Recanto Florido, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Vídeos da queda chamaram a atenção dos internautas, os quais registraram os últimos momentos do avião ainda no ar, caindo enquanto rodava em círculos. A empresa confirmou que todos os ocupantes morreram no local.