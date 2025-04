Policiais de Anápolis prendem dupla de assaltantes após perseguição alucinante

Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desobedeceu às ordens e deu início à fuga

Davi Galvão - 20 de abril de 2025

Dupla foi detida após extensa perseguição. (Foto: Reprodução)

Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste Domingo de Páscoa (20), em Anápolis, após protagonizarem uma perseguição pelas ruas da cidade, que contou com tiros e terminou na captura dos suspeitos.

A situação se deu início quando uma patrulha, no Bairro de Lourdes, avistou uma motocicleta que batia com as informações de outra ocorrência.

Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desobedeceu às ordens e fugiu em alta velocidade, passando por diversos bairros da cidade.

Na altura do setor Campos do Jordão, os ocupantes da motocicleta começaram a realizar manobras perigosas e pararam em frente a uma das viaturas.

Após dar a ordem de parada, o passageiro teria levado a mão à cintura, como se para pegar uma arma. Diante da ameaça, o militar efetuou disparos contra a dupla.

Mesmo feridos, os indivíduos continuaram a fuga por mais alguns metros até serem abordados. O piloto havia sido atingido na nádega e o passageiro na altura da coxa.

Equipes de resgate foram acionadas, e os feridos levados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Conforme avaliação preliminar, os ferimentos eram leves, mas exames complementares foram solicitados.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis, com os suspeitos assinando um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).