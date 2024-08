6 indiretas que as mulheres costumam dar quando querem algo

Falar sobre os sentimentos não é uma coisa fácil, porém existem algumas formas de deixar tudo subintendido

Pedro Ribeiro - 22 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/RDNE Stock project)

Algumas mulheres possuem dificuldade em dizer que estão a fim ou querem algo com alguém, muitas vezes porque elas não querem deixar na cara que estão interessadas.

Por isso, elas preferem ser mais discretas e deixam indiretas para você pegar no ar.

São pequenos detalhes que podem entregar essa quedinha delas por alguém, como algumas frases.

6 indiretas que as mulheres costumam dar quando querem algo:

1. Na próxima vez que a gente se ver

Às vezes, uma mulher pode estar esperando o seu convite para sair, mas não quer falar isso logo de cara.

Quando ela diz essa frase, indiretamente ela quer demonstrar que está a fim.

Afinal, se ela não gostasse dele, ela não iria fazer nenhuma questão de estar mais perto.

2. Lembrei de você

Obviamente, se ela afirmar que lembra muito de você ao longo do dia ou quando faz algum rolê diferente, é porque ela, sem dúvidas, está querendo algo com você.

Por isso, quando a ouvir dizer isso, dê atenção e comemore: ela te quer!

3. Escuta essa música

Falar dos sentimentos não é uma tarefa fácil, por isso muitas mulheres deixam as músicas falarem por elas.

Se ela te fizer uma indicação musical, comece a prestar atenção na letra, ela pode estar querendo te dizer algo.

4. Falei de você para minhas amigas

As mulheres não falam de qualquer um para as amigas!

Elas só comentam quando realmente gostam da pessoa e estão interessadas em se envolver.

5. Quero te apresentar para minha família

Juntamente com os comentários com as amigas, uma mulher que quer te apresentar para a família, certamente quer algo a mais.

Sem dúvidas, ela não diria isso em vão se não gostasse genuinamente da pessoa.

6. Planos para o futuro

Por fim, uma mulher que pensa no futuro ao lado do crush ou faz planos a longo prazo como um show, viagem ou ida ao cinema, sem dúvidas, também está a fim de ter algo a mais.

Não faz sentido nenhum ela pensar em você futuramente, se não estiver de fato querendo alguma coisa.

