6 indiretas que um homem dá quando está a fim de uma mulher

Quando uma pessoa quer, ela vai atrás e faz de tudo, não é mesmo?

Magno Oliver - 22 de agosto de 2024

O Diário de Noel, filme da Netflix. (Foto: Reprodução/Netflix)

Quando o assunto é se interessar por uma pessoa, pode saber que nem sempre esses interesses e sentimentos serão expressados de forma direta.

Se você reparar bem, as intenções estão sempre nas entrelinhas e se manifestam em pequenas atitudes e comportamentos muitas vezes inesperados.

Dessa forma, a pergunta que fica é: como identificar essas indiretas? O que fazer? Como agir? Veja as respostas a seguir:

1. Você percebe um volume maior de perguntas pessoais

O homem é capaz de muitas coisas quando está interessado em uma pessoa. Assim, ele demonstra que quer conhecer detalhes mais profundos da vida pessoal, quais sonhos têm e por aí vai. É tudo estratégia para mostrar indiretamente que está investindo emocionalmente numa possível relação.

2. Tenta se conectar ainda mais com você

Quando o interesse em uma pessoa desperta, o homem busca modos de estar mais próximo fisicamente de você. Não importa se é trabalho, lazer, diversão, eventos sociais, lá estará ele aparecendo para tentar oferecer ajuda em coisas simples ou ser útil de alguma forma.

3. Ciúmes disfarçados começam a surgir

Quando interessado em alguém, o homem começa a demonstrar sinais sutis de ciúmes, principalmente ao ver a pessoa interagindo com desconhecidos ou mesmo com alguém do próprio ciclo social.

4. Dispara elogios a todo momento

Repare se a frequência de elogios aumenta, principalmente sobre coisas que remetem à sua personalidade, aparência, senso de humor ou mesmo habilidades pessoais e profissionais. Isso indica sinais de muita atenção em você e desejo que se sinta muito especial.

5. Envio de mensagens em momentos não convencionais

Um dia vocês mal se falam e no outro a frequência de mensagens por parte do outro lado aumenta e segue até em horários não convencionais.

De manhã, de tarde, de noite. Não importa o horário ou momento que você esteja, essa comunicação constante indica que ele quer algo a mais na relação.

6. A busca incessante por compartilhar interesses comuns

Por fim, outro ponto é perceber uma certa demonstração de interesse em atividades ou hobbies que você curte para tentar criar conexões. Essa tentativa de aproximação é bem comum e acontece de forma indireta.

