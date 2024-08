Bon Odori, Padre Patrick e Diego Besou prometem animar o final de semana em Goiás

Se prepare para sair de casa e se divertir com programações imperdíveis

Isabella Valverde - 22 de agosto de 2024

22ª edição do Bon Odori acontece neste final de semana, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O final de semana está chegando e para quem ainda não sabe o que fazer, a boa notícia é que em Goiás, o que não falta é diversão.

Muita risada e evento tradicional prometem agitar o público goiano e garantir alegria para os momentos de descanso.

Por isso, se prepare para sair do sofá, reunir a galera e se divertir com as programações selecionadas pelo Agenda Portal 6.

Em Goiânia, a sexta-feira (23) e o sábado (24) serão especiais com o festival tradicional, Bon Odori. Bastante aguardado anualmente pelo público, o evento reverencia os antepassados japoneses com muita música, dança, comida e animação.

Realizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás, o festival acontecerá no Clube Kaikan, que fica no Setor Itatiaia, na capital, e também será transmitido ao vivo no canal do YouTube da Embaixada do Japão no Brasil.

Para aqueles goianos que buscam por boas risadas para deixar o clima mais leve, na sexta, Padre Patrick vai comandar o palco do Teatro São Francisco, em Anápolis.

A apresentação está marcada para ter início a partir das 21h e os tickets de entrada podem ser garantidos por meio do site Ingresso Digital.

Como um bom espetáculo nunca é demais, no sábado, Padre Patrick apresentará o show batizado como “Bença, padre” em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho.

Ainda no clima das gargalhadas, no sábado, o enfermeiro Diego Besou promete animar o público do Teatro São Francisco, em Anápolis, a partir das 20h. Os ingressos podem ser garantidos por meio da plataforma digital Sympla.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: