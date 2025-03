Moradores de Anápolis denunciam ter as casas alagadas após obras da Saneago

Ao Portal 6, eles detalharam que a situação só piora com a intensificação das chuvas

Natália Sezil - 25 de março de 2025

Vídeos enviados ao Portal 6 mostram a água invadindo as casas. (Foto: Acervo pessoal)

Moradores do bairro Jardim Primavera, na região Leste de Anápolis, denunciaram que manutenções realizadas pela Saneago durante os últimos meses têm, na época chuvosa, trazido resultados desagradáveis: casas alagadas.

Vídeos enviados ao Portal 6 mostram a gravidade da situação, que fica pior à medida que a precipitação aumenta. É possível ver, no registro, que a água já cobre todo o chão e invade os cômodos da casa, durante uma chuva forte.

Uma das moradoras afetadas pelo problema detalhou à reportagem que, desde que a empresa de saneamento deu início às obras de rede de esgoto no bairro, várias calçadas foram afetadas.

Depois da manutenção, elas teriam sido cobertas por cimento. Teria sido a partir daí que os alagamentos começaram a acontecer.

Com a chegada das fortes chuvas, o problema piorou. “Teve um dia em que choveu e entrou um pouquinho de água. A gente limpou e foi tranquilo. Na sexta-feira [21], choveu forte e entrou mais água, mas não foi tanta”, relatou.

O inconveniente chegou ao ápice no sábado (22) e no domingo (23). A moradora conta que entrou em contato com a Saneago, que teria respondido que ela receberia a visita de um técnico da companhia nessa segunda-feira (24), que avaliaria a situação.

Apesar disso, a jovem revela que a visita não aconteceu. O problema já afeta várias casas, não só na rua em questão, mas também em outras vias do bairro.

Além dos graves alagamentos, mais uma consequência desagradável teria sido deixada pelas obras da Saneago: a moradora conta que “deixaram vários buracos nas portas das casas”.

Um ônibus teria chegado a atolar ao passar pela rua. “As casas que não estão alagadas foram afetadas por buracos. E conforme a chuva está vindo, estão só aumentando. Tá um caos”.

O Portal 6 procurou um posicionamento da Saneago, buscando saber se há previsão para que os problemas sejam corrigidos. Contudo, não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Como denunciar à Prefeitura

A gestão municipal anunciou, esta semana, o início do cadastramento de demandas relacionadas a problemas que tenham sido causados por intervenções da Saneago.

A ação consiste em identificar, com pinturas, os locais que apresentam problemáticas. O registro pode ser feito enviando uma mensagem ao Zap da Prefeitura, por meio do número 156.

No recado, é necessário enviar fotos atualizadas do local, o endereço completo e uma breve descrição do problema enfrentado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!