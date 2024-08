Meteorologia prevê quando serão as primeiras chuvas em Goiás

Cidades também devem enfrentar cenário de baixa umidade relativa do ar, com índices de até 12%

Maria Luiza Valeriano - 22 de agosto de 2024

Seca já atinge quase 120 dias (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

A região Central de Goiás já está há 119 dias sem chuva – e sem previsão de precipitações nas próximas semanas. Conforme apontado ao Portal 6 pelo gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, as quedas d’água devem aparecer somente em meados de outubro.

Como os modelos de previsão permitem prazos de aproximadamente 15 dias, o gerente não descarta a possibilidade de chuvas em setembro.

Contudo, a expectativa é baixa. Além disso, em outubro, não há previsão de chuvas intensas.

“Teria que vir uma frente fria forte para brigar com o ar quente. Então, teríamos tempestades, geradas pelo choque de temperaturas”, disse.

Como o ar frio tende a ter origem no Sul do Brasil, as cidades goianas que mais seriam afetadas por possíveis chuvas seriam justamente as localizadas mais ao Sul do estado – Jataí, Rio Verde e Caldas Novas, por exemplo.

Atualmente, Goiás tem apresentado uma onda de calor que influencia as temperaturas máximas e queda da umidade relativa do ar.

Com isso, o Cimehgo emitiu alerta, visto que a umidade pode chegar a 12%. “Não estamos vislumbrando uma frente fria forte, mas pelo menos afastaria o ar quente”, apontou André.