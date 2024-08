Willian Panda chama Professor Alcides de “arregão” e promete procurá-lo com carro de som

Durante o debate realizado pela TV Sucesso/Band na noite da última quarta-feira (21) com os candidatos à Prefeitura de Aparecida, Willian Panda (PSB) chamou Professor Alcides (PL) de “arregão” por faltar ao encontro e prometeu procurá-lo pela cidade, utilizando um carro de som.

“Infelizmente, o candidato Alcides arrega do debate e se transforma em um grande arregão. Não sei se vai continuar com essa forma de agir, e eu quero dizer que, caso você não participe dos debates, eu vou te procurar com o meu carro de som onde você estiver. As perguntas que eu tinha de fazer, eu farei, nem que seja pelas ruas de Aparecida”, afirmou Panda.

Líder nas pesquisas de intenção de voto em Aparecida, Alcides vem recusando convites para participar de entrevistas e debates. Além do encontro organizado pela TV Sucesso/Band, ele foi convidado em duas oportunidades para estar na rádio CBN, mas declinou.